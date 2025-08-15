Ричмонд
Столичные динамовцы проиграли «Металлургу» на Кубке Минска

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты столичного «Динамо» завершили выступления на турнире с участием четырех команд КХЛ «Кубок Минска», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Минспорт

Третьим и последним соперником «зубров» на домашнем турнире стал «Металлург» из Магнитогорска, который накануне не оставил шансов «Ладе» (6:0). Уже в стартовой трети минчане получили отставание в две шайбы, автором голов в составе гостей стал Дмитрий Силантьев. В оставшиеся 40 минут хоккеисты обеих команд нанесли по одному точному броску, за «Динамо» отличился капитан Андрей Стась. В итоге поражение подопечных Дмитрия Квартальнова со счетом 1:3.

Ранее на Кубке Минска столичный клуб по буллитам обыграл «Ладу» (3:2), а также уступил «Адмиралу» из Владивостока (2:5). С двумя очками динамовцы замкнули турнирную таблицу, обладатель трофея определится 17 августа в матче «Металлурга» и «Адмирала». Поединок примет «Олимпик-Арена».