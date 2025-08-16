«Спартак» поместил хоккеиста Голдобина в список отказов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб «Спартак» поместил нападающего Николая Голдобина в список отказов. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.
В течение 48 часов любой клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги может предложить игроку продолжить карьеру в его системе.
Голдобину 29 лет, за «Спартак» он выступает с 2023 года. В московский клуб игрок перешел в результате обмена из магнитогорского «Металлурга». В феврале 2024 года нападающий установил новый рекорд «Спартака» по числу очков за сезон, превзойдя достижение Александра Кожевникова. В прошлом сезоне Голдобин стал лучшим бомбардиром (54) и ассистентом (33) команды в регулярном чемпионате КХЛ, а также разделил первое место в списке лучших бомбардиров клуба в плей-офф, набрав 12 очков.
В 2014 году Голдобин был выбран под общим 27-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом «Сан-Хосе». Позднее он также защищал цвета «Ванкувера».
В прошлом сезоне «Спартак» стал третьим в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ и дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, проиграв уфимскому «Салавату Юлаеву» (3−4).