Чемпион мира Бурмистров перешел в «Шанхайские драконы»

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Чемпион мира Александр Бурмистров стал игроком «Шанхайских драконов», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 33-летним нападающим рассчитано на один сезон. Также однолетние контракты с китайским клубом заключили вратарь Андрей Тихомиров, защитник Адам Кленденинг, нападающие Владимир Кузнецов и Борна Рендулич.
Бурмистров является восьмым номером драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года, выступал за «Атланту Трэшерз» (позднее — «Виннипег Джетс»), «Аризону Койотис» и «Ванкувер Кэнакс». В России он представлял казанский «Ак Барс», с которым завоевал Кубок Гагарина (2018), а также уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург», московские «Спартак» и «Динамо». В составе сборной России стал чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером домашнего первенства 2016 года.
В июле стало известно, что китайская команда «Куньлунь Ред Стар» проведет сезон-2025/26 на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. 7 августа клуб объявил о смене названия на «Шанхайские драконы». В среду стало известно о назначении на пост главного тренера команды канадца Жерара Галлана.