Чемпион мира Бурмистров перешел в «Шанхайские драконы»

Бурмистров является восьмым номером драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года, выступал за «Атланту Трэшерз» (позднее — «Виннипег Джетс»), «Аризону Койотис» и «Ванкувер Кэнакс». В России он представлял казанский «Ак Барс», с которым завоевал Кубок Гагарина (2018), а также уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург», московские «Спартак» и «Динамо». В составе сборной России стал чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером домашнего первенства 2016 года.