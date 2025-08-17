Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Чемпион мира Бурмистров перешел в «Шанхайские драконы»

Чемпион мира Бурмистров подписал однолетний контракт с «Шанхайскими драконами».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Чемпион мира Александр Бурмистров стал игроком «Шанхайских драконов», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение с 33-летним нападающим рассчитано на один сезон. Также однолетние контракты с китайским клубом заключили вратарь Андрей Тихомиров, защитник Адам Кленденинг, нападающие Владимир Кузнецов и Борна Рендулич.

Бурмистров является восьмым номером драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года, выступал за «Атланту Трэшерз» (позднее — «Виннипег Джетс»), «Аризону Койотис» и «Ванкувер Кэнакс». В России он представлял казанский «Ак Барс», с которым завоевал Кубок Гагарина (2018), а также уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург», московские «Спартак» и «Динамо». В составе сборной России стал чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером домашнего первенства 2016 года.

В июле стало известно, что китайская команда «Куньлунь Ред Стар» проведет сезон-2025/26 на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. 7 августа клуб объявил о смене названия на «Шанхайские драконы». В среду стало известно о назначении на пост главного тренера команды канадца Жерара Галлана.