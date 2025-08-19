Ричмонд
Хоккеист Буше набрал три очка в первом товарищеском матче за «Автомобилист»

Екатеринбургская команда обыграла уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:0.

Источник: ХК "Автомобилист"

УФА, 19 августа. /ТАСС/. Канадский хоккеист екатеринбургского «Автомобилиста» Рид Буше забросил две шайбы и сделал результативную передачу в товарищеском матче с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча прошла в Уфе.

Матч завершился победой «Автомобилиста» со счетом 3:0. Для форварда этот матч стал первым в составе команды из Екатеринбурга.

Буше 31 год, с 2022 года он выступал за омский «Авангард», также был игроком клуба с 2020 по 2021 год. В сезоне-2020/21 американец завоевал Кубок Гагарина. В регулярном чемпионате-2023/24 Буше стал лучшим снайпером, забросив 44 шайбы в 64 матчах. В регулярном чемпионате сезона-2024/25 Буше в 52 играх набрал 49 (28 голов + 21 результативная передача) очков. В плей-офф прошлого сезона форвард в 13 играх набрал 8 (5 + 3) очков.