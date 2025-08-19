Хоккеист Буше набрал три очка в первом товарищеском матче за «Автомобилист»

Буше 31 год, с 2022 года он выступал за омский «Авангард», также был игроком клуба с 2020 по 2021 год. В сезоне-2020/21 американец завоевал Кубок Гагарина. В регулярном чемпионате-2023/24 Буше стал лучшим снайпером, забросив 44 шайбы в 64 матчах. В регулярном чемпионате сезона-2024/25 Буше в 52 играх набрал 49 (28 голов + 21 результативная передача) очков. В плей-офф прошлого сезона форвард в 13 играх набрал 8 (5 + 3) очков.