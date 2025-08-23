Ричмонд
«Авангард» одержал уверенную победу над «Локомотивом» на Кубке Блинова

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между местным «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Уверенную победу со счётом 3:0 одержали хоккеисты «Авангарда».

Источник: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Заброшенными шайбами отметились Василий Пономарёв, Александр Волков и Дмитрий Рашевский.

Ранее «Авангард» в рамках турнира одержал две победы: над новосибирской «Сибирью» со счётом 3:2 в овертайме и над нижнекамским «Нефтехимиком» — 6:3. «Локомотив» проиграл «Северстали» со счётом 0:2 и победил «Сибирь» — 4:1.

В следующем матче на турнире «Авангард» сыграет с «Северсталью» 24 августа. В этот же день «Локомотив» встретится с «Нефтехимиком».

