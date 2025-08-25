«Ак Барс» в овертайме вырвал победу над СКА на старте турнира имени Пучкова

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.
Счет был открыт уже на 2-й минуте матча — отличился форвард гостей Артур Бровкин. Армейцы отыгрались на 29-й минуте усилиями Марата Хайруллина. За три с половиной минуты до сирены нападающий Илья Сафонов вывел казанцев вперед. Хоккеисты СКА смогли сравнять счет на последней минуте — автором гола стал Бреннан Менелл.
Победную для «Ак Барса» шайбу в овертайме забросил Бровкин, оформивший дубль.
В турнире имени Пучкова также принимает участие екатеринбургский «Автомобилист», который 26 августа сыграет с «Ак Барсом», а 27-го числа встретится со СКА.