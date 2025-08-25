Москва
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Ак Барс» в овертайме вырвал победу над СКА на старте турнира имени Пучкова

В понедельник, 25 августа, в Санкт-Петербурге состоялся первый матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова между местным СКА и казанским «Ак Барсом».

Источник: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Счет был открыт уже на 2-й минуте матча — отличился форвард гостей Артур Бровкин. Армейцы отыгрались на 29-й минуте усилиями Марата Хайруллина. За три с половиной минуты до сирены нападающий Илья Сафонов вывел казанцев вперед. Хоккеисты СКА смогли сравнять счет на последней минуте — автором гола стал Бреннан Менелл.

Победную для «Ак Барса» шайбу в овертайме забросил Бровкин, оформивший дубль.

В турнире имени Пучкова также принимает участие екатеринбургский «Автомобилист», который 26 августа сыграет с «Ак Барсом», а 27-го числа встретится со СКА.