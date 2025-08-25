«Ак Барс» в овертайме вырвал победу над СКА на старте турнира имени Пучкова

Счет был открыт уже на 2-й минуте матча — отличился форвард гостей Артур Бровкин. Армейцы отыгрались на 29-й минуте усилиями Марата Хайруллина. За три с половиной минуты до сирены нападающий Илья Сафонов вывел казанцев вперед. Хоккеисты СКА смогли сравнять счет на последней минуте — автором гола стал Бреннан Менелл.