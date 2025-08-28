КХЛ может ждать коллапс. Как лига реагирует на проблемы с авиаперелётами в России?

В КХЛ команды играют через день-два. А ещё есть «Адмирал» и «Амур», которые буквально живут в самолётах. А ещё есть иностранные клубы. А ещё есть три клуба в Москве, где аэропорты в последнее время всё чаще вводят ограничения на приём и выпуск самолётов. А ещё с недавних пор есть два клуба в Санкт-Петербурге, где бывают схожие с Москвой ситуации. На два города приходится пять команд, с которыми частенько придётся играть соперникам из других частей страны.