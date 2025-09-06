Тренер Хартли рассказал, почему принял предложение клуба КХЛ «Локомотив»

«За последние три года у меня было много предложений из нескольких лиг и команд КХЛ. Многие я выслушивал и вежливо отказывался от них, — сказал Хартли. — Несколько раз я уже говорил, что мой друг Брэд Маккриммон здесь работал и погиб (главный тренер “Локомотива” Маккриммон разбился вместе с командой в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года — прим. ТАСС). Что касается “Локомотива”, то есть возможность работать с действующим чемпионом и такой организацией. После нескольких разговоров с Юрием Яковлевым (президент “Локомотива” — прим. ТАСС) я согласился. Страсть работать у меня оставалась, но надо было уладить бизнес-дела».