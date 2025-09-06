Тренер Хартли рассказал, почему принял предложение клуба КХЛ «Локомотив»

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба «Локомотив» Боб Хартли согласился на предложение ярославской команды в память о работавшем там Брэде Маккриммоне. Об этом он рассказал журналистам.
«Локомотив» в первом матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл по буллитам финалиста прошлого сезона «Трактор» (2:1). Последним клубом Хартли был «Авангард» в 2022 году.
«За последние три года у меня было много предложений из нескольких лиг и команд КХЛ. Многие я выслушивал и вежливо отказывался от них, — сказал Хартли. — Несколько раз я уже говорил, что мой друг Брэд Маккриммон здесь работал и погиб (главный тренер “Локомотива” Маккриммон разбился вместе с командой в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года — прим. ТАСС). Что касается “Локомотива”, то есть возможность работать с действующим чемпионом и такой организацией. После нескольких разговоров с Юрием Яковлевым (президент “Локомотива” — прим. ТАСС) я согласился. Страсть работать у меня оставалась, но надо было уладить бизнес-дела».
«Что касается матча, то было видно, что команды играли в финале и начали без раскачки. Оба вратаря сыграли хорошо. Надо держать в уме, что это начало сезона», — добавил он.
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру ранее сказал, что если бы не пример Хартли, то он бы не работал в КХЛ. «Может, мы и не были в тесных отношениях с Бенуа. Хотя он звонил мне и просил охарактеризовать лигу», — сказал канадец.
В следующем матче «Локомотив» 9 сентября примет «Северсталь».