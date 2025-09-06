Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Тренер Хартли рассказал, почему принял предложение клуба КХЛ «Локомотив»

Канадец согласился на предложение ярославского клуба в память о работавшем там Брэде Маккриммоне.

Источник: РИА "Новости"

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба «Локомотив» Боб Хартли согласился на предложение ярославской команды в память о работавшем там Брэде Маккриммоне. Об этом он рассказал журналистам.

«Локомотив» в первом матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл по буллитам финалиста прошлого сезона «Трактор» (2:1). Последним клубом Хартли был «Авангард» в 2022 году.

«За последние три года у меня было много предложений из нескольких лиг и команд КХЛ. Многие я выслушивал и вежливо отказывался от них, — сказал Хартли. — Несколько раз я уже говорил, что мой друг Брэд Маккриммон здесь работал и погиб (главный тренер “Локомотива” Маккриммон разбился вместе с командой в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года — прим. ТАСС). Что касается “Локомотива”, то есть возможность работать с действующим чемпионом и такой организацией. После нескольких разговоров с Юрием Яковлевым (президент “Локомотива” — прим. ТАСС) я согласился. Страсть работать у меня оставалась, но надо было уладить бизнес-дела».

«Что касается матча, то было видно, что команды играли в финале и начали без раскачки. Оба вратаря сыграли хорошо. Надо держать в уме, что это начало сезона», — добавил он.

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру ранее сказал, что если бы не пример Хартли, то он бы не работал в КХЛ. «Может, мы и не были в тесных отношениях с Бенуа. Хотя он звонил мне и просил охарактеризовать лигу», — сказал канадец.

В следующем матче «Локомотив» 9 сентября примет «Северсталь».