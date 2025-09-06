Иван Чехович: «Не верилось, что “Витязя” больше нет»

В пятницу начался новый сезон КХЛ. Одна из главных интриг — появление второй команды в Санкт-Петербурге — китайских «Шанхайских драконов», переименованных из «Куньлунь Ред Стар». Ранее это был пекинский клуб, который попал в КХЛ в 2016 году, а с 2020-го играл домашние матчи в Мытищах из-за ковида. Теперь там произошла смена руководства, ребрендинг и переед в Питер на самый крупный в мире ледовый стадион «СКА Арена». А в планах переезд в Шанхай в ближайшие годы.
Главным тренером команды стал знаменитый канадец Жерар Галлан, имеющий опыт работы в НХЛ, где в 2018 году вышел в финал Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найт», а в 2021 году он привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира. Уже в субботу «Шанхайские драконы» проведут первый в своём нынешнем виде матч КХЛ — петербургское дерби со СКА. В интервью «Известиям» нападающий «Драконов» Иван Чехович поделился впечатлениями от работы с Галланом, рассказал о задачах на сезон, а также прокомментировал коллапс своего предыдущего клуба «Витязя» из Балашихи и объяснил, за счёт чего весной выиграл Кубок Гагарина ярославский «Локомотив», за который Чехович выступал в 2022—2024 годах.
— Какие задачи у «Шанхайских драконов» на сезон?
— Цель минимум — это выход в плей-офф.
— Как собираетесь этого добиваться с учётом того, в каком аврале собиралась команда?
— Я думаю, это не так важно, когда команду собирают. Главное, что у нас собрался хороший коллектив. Есть много лидеров и игроков с очень высокими скилами.
— Можно ли с нынешним составом выходить в плей-офф?
— По большинству игр, которые у нас были в предсезонку, мне кажется, что в нашей команде все линии, все звенья одинаковые по уровню. Так что сил достаточно, чтобы решать подобную задачу.
— За четыре года с момента, когда вы играли в Северной Америке за «Сан-Хосе», не забыли английский? Достаточно хорошо на нём говорите, чтобы общаться с тренерским штабом и иностранными хоккеистами?
— С английским у меня нормально — свободно говорю на нём. И со многими ребятами из нашей команды пересекался ранее — хоккейный мир тесный. Так что спокойно общаюсь со всеми.
— В Северной Америке пересекались когда-нибудь с Жераром Галланом?
— Я в 2021 году за «Сан-Хосе» один из матчей играл в НХЛ как раз против «Вегаса», который ранее тренировал Галлан. В тот момент он уже не работал в клубе, но оставался ещё состав, собранный при нём. И сейчас в эту предсезонку Жерар и его штаб делали нарезки того «Вегаса», который он возглавлял, на его примере показывали, какую игру хотят видеть от нас.
— Галлан возглавлял «Вегас» в первые три года существования этого клуба и в дебютный сезон в НХЛ сразу же вывел в финал Кубка Стэнли, где они проиграли «Вашингтону» Александра Овечкина. Тот опыт создания команд с нуля должен помочь Жерару с «Шанхаем»?
— Я думаю, его потому и назначали в нашу команду, что учитывали тот опыт. Во всяком случае, это одна из причин подписания Галлана. Действительно, довести совершенно новый клуб до финала плей-офф НХЛ — это уникальное достижение. Возможно, он сможет что-то подобное у нас.
— Ваши эмоции, когда в июне было объявлено, что «Витязь» не будет участвовать в новом сезоне КХЛ и распускает команду?
— Да охренел вообще. Не верилось в это.
— Предшествовавшие этому слухи о скором крахе «Витязя» не вызывали тревоги? Шок был именно в момент, когда клуб официально объявил о роспуске?
— Я в апреле подписал с клубом новый контракт на два года. И буквально через неделю пошли первые слухи. Мы с ребятами обсуждали это и вообще не переживали. Лёха Макеев говорил, что в принципе каждый сезон постоянно были подобные слухи. Но они как появлялись, так и уходили. Поэтому не верилось вообще в то, что так всё обернётся.
— Есть понимание, когда отдадут деньги?
— Есть определённые договорённости, что деньги нужно вернуть. Плюс читал интервью Алексея Морозова (президента КХЛ — «Известия»), который сказал, что скоро будет распределение денег, заработанных лигой в прошлом сезоне. И что-то должно перепасть «Витязю».
— Сколько вам должны?
— Мало. Четверть одной зарплаты и часть личных бонусов (интервью состоялось 30 августа, 5 сентября «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Витязь» закрыл все долги перед хоккеистами — «Известия»).
— Вы перешли в «Шанхай» вместе с многолетним генеральным менеджером «Витязя» Игорем Варицким, имеющим славу специалиста по нахождению недорогих легионеров, которые раскрывались в малобюджетном подмосковном клубе. Этот опыт должен помочь сейчас?
— Думаю, да. Должно сработать. Не секрет, что Игорь Константинович в этом плане долго был одним из лучших генеральных менеджеров. Каждый сезон он попадал в точку прям насчёт иностранцев. И сейчас он свой потенциал реализует в этом направлении.
— Вы пришли в «Витязь» в прошлом году, а до этого два сезона отыграли в «Локомотиве». Удивились его триумфу в прошлом плей-офф?
— Совсем нет. Я знал сразу, что они скорее всего возьмут Кубок. Они заслужили его.
— У вас была надежда остаться на чемпионский сезон, или с самого начала хотели больше игровой практики?
— Надежда была. Но я понимал, что скорее всего это не от меня зависит. У меня был ещё год контракта, но руководство поставило перед фактом. И я перешёл в «Витязь».
— За счёт чего они выиграли Кубок Гагарина?
— Системность и менталитет тренерского штаба. Ну и хоккеисты там собрались мастеровитые. Очень приличного уровня. Изнутри всё с самого начала выглядело так, что всё идёт по плану Игоря Валерьевича Никитина, главного тренера команды. Как будто каждая деталь — это его план. Даже, если проигрывали, он объяснял, что происходит и почему. Такой сильный анализ каждого нюанса — это было круто.
Алексей Фомин