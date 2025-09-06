Иван Чехович: «Не верилось, что “Витязя” больше нет»

Главным тренером команды стал знаменитый канадец Жерар Галлан, имеющий опыт работы в НХЛ, где в 2018 году вышел в финал Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найт», а в 2021 году он привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира. Уже в субботу «Шанхайские драконы» проведут первый в своём нынешнем виде матч КХЛ — петербургское дерби со СКА. В интервью «Известиям» нападающий «Драконов» Иван Чехович поделился впечатлениями от работы с Галланом, рассказал о задачах на сезон, а также прокомментировал коллапс своего предыдущего клуба «Витязя» из Балашихи и объяснил, за счёт чего весной выиграл Кубок Гагарина ярославский «Локомотив», за который Чехович выступал в 2022—2024 годах.