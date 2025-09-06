«Металлург» одержал 750-ю победу в КХЛ, обыграв «Ак Барс»

«Ак Барс» по итогам прошлого регулярного чемпионата занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, в плей-офф Кубка Гагарина казанцы дошли до второго раунда, уступив московскому «Динамо» (2−4 в серии). «Металлург» одержал 750-ю победу в КХЛ, в сезоне-2024/25 магнитогорский клуб стал третьим на Востоке и уступил омскому «Авангарду» (2−4) в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.