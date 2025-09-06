Ричмонд
«Металлург» одержал 750-ю победу в КХЛ, обыграв «Ак Барс»

Встреча завершилась со счетом 4:3 по буллитам.

Источник: https://vk.com/hcmetallurg

ТАСС, 6 сентября. Магнитогорский «Металлург» победил казанский «Ак Барс» в серии буллитов в домашнем матче регулярного сезона Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В составе «Ак Барса» шайбы забросили Михаил Фисенко (26-я минута), Митчелл Миллер (42) и Алексей Пустозеров (47). У «Металлурга» отличились Алексей Маклюков (20), Егор Коробкин (22) и Александр Петунин (45).

«Ак Барс» по итогам прошлого регулярного чемпионата занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, в плей-офф Кубка Гагарина казанцы дошли до второго раунда, уступив московскому «Динамо» (2−4 в серии). «Металлург» одержал 750-ю победу в КХЛ, в сезоне-2024/25 магнитогорский клуб стал третьим на Востоке и уступил омскому «Авангарду» (2−4) в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

В следующем матче подопечные Андрея Разина 8 сентября дома примут уфимский «Салават Юлаев». «Ак Барс» в этот же день в гостях сыграет с омским «Авангардом».

Металлург Мг
4:3
1:0, 1:1, 1:2, 0:0
Б
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
6.09.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7145 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Анвар Гатиятулин
Вратари
Илья Набоков
Тимур Билялов
1-й период
08:59
Константин Лучевников
19:35
Алексей Маклюков
(Андрей Козлов, Дмитрий Силантьев)
2-й период
21:49
Егор Коробкин
(Люк Джонсон, Данила Паливко)
22:36
Дмитрий Силантьев
25:09
Дмитрий Кателевский
25:23
Михаил Фисенко
(Артур Бровкин)
36:42
Дмитрий Яшкин
38:55
Валерий Орехов
3-й период
41:04
Митчелл Миллер
(Дмитрий Кателевский, Михаил Фисенко)
42:14
Алексей Пустозеров
44:09
Александр Петунин
(Робин Пресс, Никита Михайлис)
46:33
Алексей Пустозеров
47:28
Командный штраф
51:16
Михаил Фисенко
Овертайм
61:15
Даниил Вовченко
61:15
Дмитрий Яшкин
64:46
Илья Сафонов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Руслан Исхаков
(Металлург Мг)
Статистика
Металлург Мг
Ак Барс
Штрафное время
6
16
Игра в большинстве
7
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит