«Спартак» начал сезон КХЛ с волевой победы над «Сочи»

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 4:3 дома обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 9 128 зрителей.