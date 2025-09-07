Ричмонд
«Спартак» начал сезон КХЛ с волевой победы над «Сочи»

Красно-белые выиграли со счетом 4:3.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 4:3 дома обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 9 128 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Беляев (24-я минута), Адам Ружичка (31), Герман Рубцов (32) и Никита Коростелев (41). У проигравших отличились Сергей Попов (23), Ноэль Хёфенмайер (25) и Артур Тянулин (39).

В следующем матче «Спартак» примет минское «Динамо», «Сочи» на выезде сыграет с «Динамо» из Москвы. Встречи пройдут 9 сентября.

В других матчах игрового дня хабаровский «Амур» обыграл новосибирскую «Сибирь» (2:0), астанинский «Барыс» победил челябинский «Трактор» (4:3 в овертайме), череповецкая «Северсталь» разгромила нижнекамский «Нефтехимик» (5:0).

Спартак
4:3
0:0, 3:3, 1:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
7.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 9128 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Владимир Крикунов
Вратари
Артем Загидулин
Павел Хомченко
(00:00-59:35)
1-й период
09:18
Трой Джозефс
16:25
Иван Морозов
2-й период
20:37
Павел Порядин
22:24
Сергей Попов
(Ноэль Хофенмайер, Матвей Гуськов)
23:06
Александр Беляев
(Егор Филин, Герман Рубцов)
24:00
Ноэль Хофенмайер
(Трой Джозефс, Сергей Попов)
26:09
Данил Мокрушев
30:02
Илья Николаев
30:35
Адам Ружичка
(Иван Морозов, Павел Порядин)
31:19
Герман Рубцов
(Иван Морозов, Андрей Миронов)
36:56
Джоуи Кин
38:17
Нэйтан Тодд
38:58
Артур Тянулин
(Матвей Гуськов, Сергей Попов)
3-й период
40:50
Никита Коростелев
(Джоуи Кин, Даниил Орлов)
41:15
Дмитрий Вишневский
41:15
Даниил Орлов
41:15
Игорь Швырев
41:15
Рафаэль Бикмуллин
51:09
Данил Мокрушев
53:27
Никита Коростелев
Статистика
Спартак
Сочи
Штрафное время
12
16
Голы в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит