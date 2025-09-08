«Лада» переиграла «Автомобилист» в первом матче сезона

Победу в игре, проходившей на стадионе «Лада-Арена», одержали хозяева со счётом 4:3.
В составе тольяттинского клуба отличись Андрей Чивилёв, Дмитрий Кугрышев, Данила Дяденькин и Владислав Сёмин. За «Автомобилист» заброшенными шайбами отметились Брукс Мэйсек (дважды) и Ярослав Бусыгин.
Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.
Борис Миронов
Николай Заварухин
Александр Трушков
Евгений Аликин
(00:00-58:05)
Евгений Аликин
(59:39-59:52)
02:31
Сергей Зборовский
08:52
Андрей Чивилев
(Дмитрий Кугрышев, Мак Холлоуэлл)
09:24
Брукс Мэйсек
(Ярослав Бусыгин, Александр Шаров)
14:44
Ярослав Бусыгин
32:42
Иван Романов
35:09
Дмитрий Кугрышев
(Райли Савчук)
37:36
Ярослав Бусыгин
37:49
Александр Хохлачев
41:25
Данила Дяденькин
(Артем Земченок)
44:14
Владислав Семин
46:25
Джошуа Лоуренс
54:22
Кирилл Воробьев
57:39
Брукс Мэйсек
(Александр Шаров, Кирилл Воробьев)
59:39
Брукс Мэйсек
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит