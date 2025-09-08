Ричмонд
«Лада» переиграла «Автомобилист» в первом матче сезона

Сегодня, 8 сентября, в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Источник: ХК "Лада"

Победу в игре, проходившей на стадионе «Лада-Арена», одержали хозяева со счётом 4:3.

В составе тольяттинского клуба отличись Андрей Чивилёв, Дмитрий Кугрышев, Данила Дяденькин и Владислав Сёмин. За «Автомобилист» заброшенными шайбами отметились Брукс Мэйсек (дважды) и Ярослав Бусыгин.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Лада
4:3
1:2, 1:0, 2:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
8.09.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 5086 зрителей
Главные тренеры
Борис Миронов
Николай Заварухин
Вратари
Александр Трушков
Евгений Аликин
(00:00-58:05)
Евгений Аликин
(59:39-59:52)
1-й период
02:31
Сергей Зборовский
08:52
Андрей Чивилев
(Дмитрий Кугрышев, Мак Холлоуэлл)
09:24
Брукс Мэйсек
(Ярослав Бусыгин, Александр Шаров)
14:44
Ярослав Бусыгин
2-й период
32:42
Иван Романов
35:09
Дмитрий Кугрышев
(Райли Савчук)
37:36
Ярослав Бусыгин
37:49
Александр Хохлачев
3-й период
41:25
Данила Дяденькин
(Артем Земченок)
44:14
Владислав Семин
46:25
Джошуа Лоуренс
54:22
Кирилл Воробьев
57:39
Брукс Мэйсек
(Александр Шаров, Кирилл Воробьев)
59:39
Брукс Мэйсек
Статистика
Лада
Автомобилист
Штрафное время
6
11
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит