«Адмирал» победил в первом матче сезона, обыграв «Шанхайских Драконов» в серии буллитов

Сегодня, 8 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали «Адмирал» из Владивостока.

Источник: Чемпионат.com

Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 4:3.

На восьмой минуте защитник Либор Шулак забил первый гол и вывел «Адмирал» вперёд. На 20-й минуте нападающий Игорь Гераськин удвоил преимущество гостей. На 29-й минуте форвард «Драконов» Ник Меркли отыграл одну шайбу. На 47-й минуте нападающий Макс Эллис сравнял счёт. На 52-й минуте форвард Даниил Гутик забил третий гол в ворота хозяев. На 58-й минуте нападающий Райан Спунер восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты дальневосточной команды.

Драконы
3:4
0:2, 1:0, 2:1, 0:0
Б
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
8.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 4517 зрителей
Главные тренеры
Жерар Галлан
Леонид Тамбиев
Вратари
Патрик Рибар
Адам Гуска
1-й период
07:09
Либор Шулак
(Иван Муранов, Александр Дарьин)
12:14
Джейк Бишофф
15:49
Райли Саттер
19:16
Либор Шулак
19:44
Игорь Гераськин
2-й период
22:58
Александр Брынцев
26:44
Даниил Гутик
27:19
Джозеф Душак
28:40
Ник Меркли
(Борна Рендулич, Дойл Сомерби)
3-й период
45:14
Даниил Гутик
46:10
Макс Эллис
(Никита Попугаев, Адам Кленденинг)
47:57
Кайл Олсон
51:13
Даниил Гутик
(Степан Старков, Павел Шэн)
57:05
Райан Спунер
(Джейк Бишофф, Джозеф Душак)
Овертайм
61:18
Командный штраф
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Игорь Гераськин
(Адмирал)
Статистика
Драконы
Адмирал
Штрафное время
10
8
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит