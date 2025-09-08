«Адмирал» победил в первом матче сезона, обыграв «Шанхайских Драконов» в серии буллитов

Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 4:3.
На восьмой минуте защитник Либор Шулак забил первый гол и вывел «Адмирал» вперёд. На 20-й минуте нападающий Игорь Гераськин удвоил преимущество гостей. На 29-й минуте форвард «Драконов» Ник Меркли отыграл одну шайбу. На 47-й минуте нападающий Макс Эллис сравнял счёт. На 52-й минуте форвард Даниил Гутик забил третий гол в ворота хозяев. На 58-й минуте нападающий Райан Спунер восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм.
В дополнительное время команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты дальневосточной команды.
Жерар Галлан
Леонид Тамбиев
Патрик Рибар
Адам Гуска
07:09
Либор Шулак
(Иван Муранов, Александр Дарьин)
12:14
Джейк Бишофф
15:49
Райли Саттер
19:16
Либор Шулак
19:44
Игорь Гераськин
22:58
Александр Брынцев
26:44
Даниил Гутик
27:19
Джозеф Душак
28:40
Ник Меркли
(Борна Рендулич, Дойл Сомерби)
45:14
Даниил Гутик
46:10
Макс Эллис
(Никита Попугаев, Адам Кленденинг)
47:57
Кайл Олсон
51:13
Даниил Гутик
(Степан Старков, Павел Шэн)
57:05
Райан Спунер
(Джейк Бишофф, Джозеф Душак)
61:18
Командный штраф
победный бросок: Игорь Гераськин
(Адмирал)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
