ХК «Спартак» всухую уступил минскому «Динамо» на домашней площадке

На девятой минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Сергей Кузнецов, которому ассистировали Андрей Стась и Даниил Сотишвили. Менее чем через минуту гости удвоили преимущество в счёте — отличился Алекс Лимож с передач Виталия Пинчука и Сэма Энаса. В середине второго периода Энас реализовал большинство с передач Ксавье Улле и Алекса Лиможа.