ХК «Спартак» всухую уступил минскому «Динамо» на домашней площадке

Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0.
На девятой минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Сергей Кузнецов, которому ассистировали Андрей Стась и Даниил Сотишвили. Менее чем через минуту гости удвоили преимущество в счёте — отличился Алекс Лимож с передач Виталия Пинчука и Сэма Энаса. В середине второго периода Энас реализовал большинство с передач Ксавье Улле и Алекса Лиможа.
«Спартак» впервые проиграл в текущем сезоне, а минское «Динамо» одержало победу в своём первом матче регулярки.
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
9.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Артем Загидулин
(00:00-28:50)
Закари Фукале
Дмитрий Николаев
(c 28:50)
1-й период
02:59
Роберт Хэмилтон
08:28
Сергей Кузнецов
(Андрей Стась, Даниил Сотишвили)
09:09
Алекс Лимож
(Виталий Пинчук, Сэм Энас)
10:35
Сергей Кузнецов
19:15
Вадим Шипачев
2-й период
26:25
Даниил Орлов
28:18
Сэм Энас
(Ксавье Уэлле, Алекс Лимож)
30:59
Вениамин Королев
34:38
Вениамин Королев
34:38
Николас Мелош
35:01
Вадим Шипачев
3-й период
59:08
Никита Коростелев
Статистика
Спартак
Динамо Мн
Штрафное время
11
16
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит