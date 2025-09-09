Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

ХК «Спартак» всухую уступил минскому «Динамо» на домашней площадке

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и минским «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0.

На девятой минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Сергей Кузнецов, которому ассистировали Андрей Стась и Даниил Сотишвили. Менее чем через минуту гости удвоили преимущество в счёте — отличился Алекс Лимож с передач Виталия Пинчука и Сэма Энаса. В середине второго периода Энас реализовал большинство с передач Ксавье Улле и Алекса Лиможа.

«Спартак» впервые проиграл в текущем сезоне, а минское «Динамо» одержало победу в своём первом матче регулярки.

Спартак
0:3
0:2, 0:1, 0:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
9.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Артем Загидулин
(00:00-28:50)
Закари Фукале
Дмитрий Николаев
(c 28:50)
1-й период
02:59
Роберт Хэмилтон
08:28
Сергей Кузнецов
(Андрей Стась, Даниил Сотишвили)
09:09
Алекс Лимож
(Виталий Пинчук, Сэм Энас)
10:35
Сергей Кузнецов
19:15
Вадим Шипачев
2-й период
26:25
Даниил Орлов
28:18
Сэм Энас
(Ксавье Уэлле, Алекс Лимож)
30:59
Вениамин Королев
34:38
Вениамин Королев
34:38
Николас Мелош
35:01
Вадим Шипачев
3-й период
59:08
Никита Коростелев
Статистика
Спартак
Динамо Мн
Штрафное время
11
16
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит