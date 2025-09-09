Минские динамовцы обыграли «Спартак» на старте сезона КХЛ

Первым соперником подопечных Дмитрия Квартальнова в сезоне-2025/26 стал «Спартак», поединок прошел в Москве. Дебютного гола «зубров» болельщики ждали восемь с половиной минут: капитан минчан Андрей Стась отобрал шайбу в чужой зоне и с неудобной руки выложил передачу на Сергея Кузнецова, который не промахнулся. Всего 40 секунд спустя гости удвоили перевес — точный бросок под перекладину нанес новичок столичного клуба американец Алекс Лимож.
В середине второй трети динамовцы впервые оказались впятером против четверки москвичей и этим шансом воспользовались — большинство реализовал Сэм Энас. В следующей же атаке «зубров» чужие ворота поразил Егор Бориков, однако его шайба была отменена из-за положения «вне игры». Последнюю пятиминутку периода «зубры» провели в меньшинстве после нарушения Вадима Шипачева, но выстояли.
В заключительном отрезке цифры на табло не изменились, «Динамо» начало сезон с «сухой» победы — 3:0. Голкипер минчан Зак Фукале оформил шатаут в первой официальной игре за команду, отразив 28 бросков. Выездная серия «зубров» продолжится 11 сентября матчем против «Нефтехимика». Поединок в Нижнекамске стартует в 19.30.
Алексей Жамнов
Дмитрий Квартальнов
Артем Загидулин
(00:00-28:50)
Закари Фукале
Дмитрий Николаев
(c 28:50)
02:59
Роберт Хэмилтон
08:28
Сергей Кузнецов
(Андрей Стась, Даниил Сотишвили)
09:09
Алекс Лимож
(Виталий Пинчук, Сэм Энас)
10:35
Сергей Кузнецов
19:15
Вадим Шипачев
26:25
Даниил Орлов
28:18
Сэм Энас
(Ксавье Уэлле, Алекс Лимож)
30:59
Вениамин Королев
34:38
Вениамин Королев
34:38
Николас Мелош
35:01
Вадим Шипачев
59:08
Никита Коростелев
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
