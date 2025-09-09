Минские динамовцы обыграли «Спартак» на старте сезона КХЛ

Первым соперником подопечных Дмитрия Квартальнова в сезоне-2025/26 стал «Спартак», поединок прошел в Москве. Дебютного гола «зубров» болельщики ждали восемь с половиной минут: капитан минчан Андрей Стась отобрал шайбу в чужой зоне и с неудобной руки выложил передачу на Сергея Кузнецова, который не промахнулся. Всего 40 секунд спустя гости удвоили перевес — точный бросок под перекладину нанес новичок столичного клуба американец Алекс Лимож.