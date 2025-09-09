Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Кудашов — о поражении «Динамо» от «Сочи»: играть надо от начала и до конца

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении в матче с «Сочи» (2:3 Б), в котором бело-голубые вели со счётом 2:0 после второго периода.

Источник: Чемпионат.com

"Считаю, что большую часть времени была контролируемая игра. Но играть надо от начала и до конца, не позволяя себе действий, которые, скажем так, приводят к изменению результата. С игроками сейчас разговаривали на эту тему. Это бич наших последних игр.

Тем не менее, если так выстраивать хронологию последних матчей, то сегодня было получше и с дисциплиной, и с контролем шайбы, и с выполнением. Реализация оставляет желать лучшего. Это надо поправлять. А движение начинает появляться. Но, как я уже сказал, играть надо от начала и до конца.

— Может, и глупо вспоминать последние сезоны, но со стороны явно ощущается проблема с началом третьих периодов, на которые «Динамо» выходит с лидерством в счёте.

— А что нужно ответить?

— Видите ли вы в этом проблему?

— Я вижу проблему в каждом пропущенном голе, из-за чего и как он произошёл. Но да, мы будем делать на этом акцент. На самом деле, наверное, вы правы. Хотя звено, которое пропустило эту шайбу, обычно у нас гарантирует качество, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.