Кудашов — о поражении «Динамо» от «Сочи»: играть надо от начала и до конца

"Считаю, что большую часть времени была контролируемая игра. Но играть надо от начала и до конца, не позволяя себе действий, которые, скажем так, приводят к изменению результата. С игроками сейчас разговаривали на эту тему. Это бич наших последних игр.
Тем не менее, если так выстраивать хронологию последних матчей, то сегодня было получше и с дисциплиной, и с контролем шайбы, и с выполнением. Реализация оставляет желать лучшего. Это надо поправлять. А движение начинает появляться. Но, как я уже сказал, играть надо от начала и до конца.
— Может, и глупо вспоминать последние сезоны, но со стороны явно ощущается проблема с началом третьих периодов, на которые «Динамо» выходит с лидерством в счёте.
— А что нужно ответить?
— Видите ли вы в этом проблему?
— Я вижу проблему в каждом пропущенном голе, из-за чего и как он произошёл. Но да, мы будем делать на этом акцент. На самом деле, наверное, вы правы. Хотя звено, которое пропустило эту шайбу, обычно у нас гарантирует качество, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.