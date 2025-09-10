Ричмонд
КХЛ перенесла домашний матч СКА с «Амуром» в Хабаровск

Игра, которая должна была состояться 5 января, теперь пройдет 7 декабря.

Источник: ХК СКА

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла матч регулярного чемпионата между СКА и «Амуром» из Санкт-Петербурга в Хабаровск. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

«Хоккейный клуб СКА обратился в лигу с обращением о невозможности проведения матча СКА — “Амур” на своей домашней арене. Лига вместе с клубами прорабатывала варианты переноса игры на другую дату в Санкт-Петербурге, однако все варианты нарушали логистику и влекли серьезные финансовые расходы. Лига по согласованию с клубами приняла решение о переносе матча СКА — “Амур” с 5 января 2026 года на 7 декабря 2025 года в Хабаровск», — говорится в заявлении.

6 декабря «Амур» и СКА проведут первую личную встречу регулярного чемпионата в Хабаровске. СКА проводит домашние матчи в Ледовом дворце. На «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге своих соперников принимает «Шанхай Дрэгонс».