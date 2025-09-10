КХЛ перенесла домашний матч СКА с «Амуром» в Хабаровск

«Хоккейный клуб СКА обратился в лигу с обращением о невозможности проведения матча СКА — “Амур” на своей домашней арене. Лига вместе с клубами прорабатывала варианты переноса игры на другую дату в Санкт-Петербурге, однако все варианты нарушали логистику и влекли серьезные финансовые расходы. Лига по согласованию с клубами приняла решение о переносе матча СКА — “Амур” с 5 января 2026 года на 7 декабря 2025 года в Хабаровск», — говорится в заявлении.