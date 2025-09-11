«Автомобилист» одержал победу над «Ак Барсом»

Хоккейный клуб «Автомобилист» 10 сентября разгромил команду «Ак Барс». Игра состоялась в Казани.
Первую шайбу забил игрок «Ак Барса» Кирилл Семёнов. Это произошло уже на четвёртой минуте. Но развить успех хозяевам поля не удалось. На 11-й минуте от «Автомобилиста» шайбу им забросил Артём Каштанов. На 14-й — Роман Горбунов, на 28-й — Рид Буше, на 30-й — Стефан Да Коста, на 31-й — Максим Денежкин, а на 39-й — Роман Горбунов.
На 44-й минуте Дмитрий Яшкин от «Ак Барса» немного сократил разрыв. А на 56-й последнюю шайбу матча забросил гостям Метчелл Миллер, и итоговый счёт стал 6:3.
12 сентября «Автомобилист» поедет в Уфу. Там он встретится с «Салаватом Юлаевым».