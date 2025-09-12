«Шанхайские Драконы» нанесли «Локомотиву» первое поражение в сезоне

На седьмой минуте нападающий «Локомотива» Александр Полунин забросил первую шайбу в матче. На 29-й минуте форвард «Драконов» Райан Спунер сравнял счёт. На 42-й минуте нападающий Райли Саттер вывел хозяев вперёд. На 56-й минуте Макс Эллис забил третий гол в ворота «железнодорожников». На 58-й минуте Дойл Сомерби установил окончательный счёт — 4:1.