«Шанхайские Драконы» нанесли «Локомотиву» первое поражение в сезоне

Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена» одержали хозяева со счётом 4:1.
На седьмой минуте нападающий «Локомотива» Александр Полунин забросил первую шайбу в матче. На 29-й минуте форвард «Драконов» Райан Спунер сравнял счёт. На 42-й минуте нападающий Райли Саттер вывел хозяев вперёд. На 56-й минуте Макс Эллис забил третий гол в ворота «железнодорожников». На 58-й минуте Дойл Сомерби установил окончательный счёт — 4:1.
Ранее «Драконы» одержали одну победу над СКА (7:4) и потерепели одно поражение от «Адмирала» (3:4 Б). На счету «Локомотива» было две победы над «Трактором» (2:1 Б) и «Северсталью» (4:1).
Жерар Галлан
Боб Хартли
Патрик Рибар
Даниил Исаев
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит