«Шанхайские Драконы» нанесли «Локомотиву» первое поражение в сезоне

Сегодня, 12 сентября, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали ярославский «Локомотив».

Источник: РИА "Новости"

Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена» одержали хозяева со счётом 4:1.

На седьмой минуте нападающий «Локомотива» Александр Полунин забросил первую шайбу в матче. На 29-й минуте форвард «Драконов» Райан Спунер сравнял счёт. На 42-й минуте нападающий Райли Саттер вывел хозяев вперёд. На 56-й минуте Макс Эллис забил третий гол в ворота «железнодорожников». На 58-й минуте Дойл Сомерби установил окончательный счёт — 4:1.

Ранее «Драконы» одержали одну победу над СКА (7:4) и потерепели одно поражение от «Адмирала» (3:4 Б). На счету «Локомотива» было две победы над «Трактором» (2:1 Б) и «Северсталью» (4:1).

Шанхай Дрэгонс
4:1
0:0, 0:0, 0:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
12.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена
Главные тренеры
Жерар Галлан
Боб Хартли
Вратари
Патрик Рибар
Даниил Исаев
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Локомотив
Штрафное время
8
12
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит