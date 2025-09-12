Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13.09
Авангард
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.24
П2
3.01
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2

Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин оценил победу над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги игры с «Салаватом Юлаевым» (4:1) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Источник: Чемпионат.com

"В третий город приезжаем на открытие сезона, сейчас ещё вернёмся домой, где будем в четвёртый раз открывать чемпионат (улыбается). Поздравляю уфимских болельщиков с началом сезона! Очень приятно играть при такой атмосфере, полных трибунах!

Что касается игры, то «Салават Юлаев», возможно, где-то был посвежее — хорошее движение у соперника было. Мы грамотно сыграли, реализовали свои моменты. Вовка Галкин подчищал за нами, сыграл хороший матч. Парни вкладывались в каждый момент. Что не получалось, нивелировалось игрой в обороне, ловили шайбу на себя. Основное — в перерыве между вторым и третьим переговорили с командой. Немножко не понравилось то, что у нас были долгие смены.

Как оцениваю дебют Юдина? В предсезонке его не было, сегодня первая игра. Парень старается — это видно, через матчи войдёт. В дальнейшем будет добавлять. У него есть опыт игры за сборную России, он выигрывал кубки, надеемся на него. Почему поменял местами Да Косту и Шарова? Так бывает. В Казани было отдано много эмоций: и голы там хорошие забили, и драки были. Такая победа над сильным соперником забирает эмоции, поэтому мы и поменяли тройки", — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.