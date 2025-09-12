Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин оценил победу над «Салаватом Юлаевым»

Как оцениваю дебют Юдина? В предсезонке его не было, сегодня первая игра. Парень старается — это видно, через матчи войдёт. В дальнейшем будет добавлять. У него есть опыт игры за сборную России, он выигрывал кубки, надеемся на него. Почему поменял местами Да Косту и Шарова? Так бывает. В Казани было отдано много эмоций: и голы там хорошие забили, и драки были. Такая победа над сильным соперником забирает эмоции, поэтому мы и поменяли тройки", — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.