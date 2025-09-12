Ричмонд
Галлан ответил, хотят ли «Шанхайские Драконы» быть первой командой Санкт-Петербурга

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан заявил, что перед командой стоит задача стать первой командой Санкт-Петербурга.

Источник: Чемпионат.com

Напомним, в межсезонье китайский клуб переехал из Мытищ в город на Неве.

— Хочет ли «Шанхай» быть первой командой Санкт-Петербурга?

— Есть такая задача. Мы пытаемся выигрывать матчи, наши маркетинговые службы пытаются продавать билеты. Пока получается неплохо. Но сезон длинный. Мы отдаём всё, надеюсь, это сработает и будет привлекать больше болельщиков, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

После трёх матчей в нынешнем сезоне КХЛ «Шанхайские Драконы» одержали две победы над СКА (7:4) и «Локомотивом» (4:1), а также потерпели одно поражение от «Адмирала» (3:4 Б).