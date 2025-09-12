Галлан ответил, хотят ли «Шанхайские Драконы» быть первой командой Санкт-Петербурга

— Есть такая задача. Мы пытаемся выигрывать матчи, наши маркетинговые службы пытаются продавать билеты. Пока получается неплохо. Но сезон длинный. Мы отдаём всё, надеюсь, это сработает и будет привлекать больше болельщиков, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.