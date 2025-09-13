«Ничего героического тут не вижу». Зарипов — о решении Крикунова возглавить «Сочи»

«В хоккее есть риск во всём. Если руководители сочинцев обратились к его кандидатуре, значит, у них на это есть основания и вера в данного специалиста. В последние несколько сезонов в КХЛ пошла тенденция на молодых во всём, а в “Сочи” решили доказать, что необязательно проводить омоложение по всей вертикали клуба, и внедрили в тренерский штаб ветерана российского хоккея. Пока они неплохо держатся, посмотрим, как будет выглядеть их положение ближе к середине сезона.