Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.24
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.52
X
4.50
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2

«Ничего героического тут не вижу». Зарипов — о решении Крикунова возглавить «Сочи»

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов оценил решение 75-летнего тренера Владимира Крикунова возглавить «Сочи».

Источник: Чемпионат.com

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов оценил решение 75-летнего тренера Владимира Крикунова возглавить «Сочи».

«В хоккее есть риск во всём. Если руководители сочинцев обратились к его кандидатуре, значит, у них на это есть основания и вера в данного специалиста. В последние несколько сезонов в КХЛ пошла тенденция на молодых во всём, а в “Сочи” решили доказать, что необязательно проводить омоложение по всей вертикали клуба, и внедрили в тренерский штаб ветерана российского хоккея. Пока они неплохо держатся, посмотрим, как будет выглядеть их положение ближе к середине сезона.

Можно ли решение 75-летнего Крикунова возглавить «Сочи» назвать героическим поступком? Нет, ничего героического тут не вижу. Он хороший специалист, практически всю свою карьеру на ведущих ролях в нашем тренерском цехе«, — приводит слова Зарипова “Советский спорт”.