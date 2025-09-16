Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.37
П2
1.73
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.32
П2
2.43
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.30
П2
2.10
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
5
:
Динамо М
2
П1
X
П2

Хоккейная «Сибирь» уступила «Адмиралу» на выезде

За три матча на старте сезона команда забила всего одну шайбу в ворота соперников.

Источник: НДН.ИНФО

Проблемы на старте сезона КХЛ испытывает хоккейный клуб «Сибирь». В прошедшем 15 сентября матче новосибирцы уступили во Владивостоке местному «Адмиралу» со счётом 0:2.

В первом периоде ключевым стал отрезок, когда «Сибирь» заработала два удаления подряд. В большинстве «Адмирал» взял инициативу в свои руки и открыл счёт в матче. Забитая шайба на счету Кайла Олсона. Во втором периоде активнее были хозяева площадки, но забитых шайб зрители так и не увидели. В заключительном периоде «Адмирал» сумел удвоить преимущество усилиями Ивана Муранова и довести матч до победы.

Следующие матчи «Сибирь» проведёт в Хабаровске, где 17 и 19 сентября сыграет с «Амуром». Начало обеих встреч в 16:15.

Андрей Лактионов

Адмирал
2:0
1:0, 0:0, 1:0
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
15.09.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5425 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Вадим Епанчинцев
Вратари
Адам Хуска
Луи Доминге
1-й период
13:11
Владимир Ткачев
14:48
Егор Аланов
16:28
Кайл Олсон
(Дмитро Тимашов, Георгий Солянников)
19:21
Георгий Солянников
2-й период
24:33
Командный штраф
30:15
Командный штраф
39:15
Александр Дарьин
3-й период
51:10
Иван Муранов
(Александр Дарьин)
Статистика
Адмирал
Сибирь
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит