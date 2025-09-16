Хоккейная «Сибирь» уступила «Адмиралу» на выезде

В первом периоде ключевым стал отрезок, когда «Сибирь» заработала два удаления подряд. В большинстве «Адмирал» взял инициативу в свои руки и открыл счёт в матче. Забитая шайба на счету Кайла Олсона. Во втором периоде активнее были хозяева площадки, но забитых шайб зрители так и не увидели. В заключительном периоде «Адмирал» сумел удвоить преимущество усилиями Ивана Муранова и довести матч до победы.