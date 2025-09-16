Хоккейная «Сибирь» уступила «Адмиралу» на выезде

Проблемы на старте сезона КХЛ испытывает хоккейный клуб «Сибирь». В прошедшем 15 сентября матче новосибирцы уступили во Владивостоке местному «Адмиралу» со счётом 0:2.
В первом периоде ключевым стал отрезок, когда «Сибирь» заработала два удаления подряд. В большинстве «Адмирал» взял инициативу в свои руки и открыл счёт в матче. Забитая шайба на счету Кайла Олсона. Во втором периоде активнее были хозяева площадки, но забитых шайб зрители так и не увидели. В заключительном периоде «Адмирал» сумел удвоить преимущество усилиями Ивана Муранова и довести матч до победы.
Следующие матчи «Сибирь» проведёт в Хабаровске, где 17 и 19 сентября сыграет с «Амуром». Начало обеих встреч в 16:15.
Ранее мы писали, что футзальный «Сибиряк» сумел добиться первой победы в сезоне.
Андрей Лактионов
Леонид Тамбиев
Вадим Епанчинцев
Адам Хуска
Луи Доминге
13:11
Владимир Ткачев
14:48
Егор Аланов
16:28
Кайл Олсон
(Дмитро Тимашов, Георгий Солянников)
19:21
Георгий Солянников
24:33
Командный штраф
30:15
Командный штраф
39:15
Александр Дарьин
51:10
Иван Муранов
(Александр Дарьин)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
