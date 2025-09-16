Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Лада
0
:
Локомотив
2
Все коэффициенты
П1
20.00
X
10.50
П2
1.33
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.50
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.28
П2
2.23
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.34
Хоккей. КХЛ
17.09
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.11
П2
3.17
Хоккей. КХЛ
17.09
Адмирал
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.81

Хоккеиста «Спартака» Морозова временно отстранили за допинг

Хоккеиста «Спартака» Морозова временно отстранили за нарушение допинговых правил.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Московский хоккейный клуб «Спартак» на своем официальном сайте сообщил о получении официального уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), что в допинг-пробе нападающего Ивана Морозова выявлено запрещенное вещество.

В соответствии с регламентом Морозов временно отстранен от тренировок и участия в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до завершения всех предусмотренных процедур и окончательного установления обстоятельств.

«Клуб обращает внимание, что выявленное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности ХК “Спартак” и медицинского штаба команды. Хоккейный клуб “Спартак” последовательно придерживается принципов честной игры, выступает за неукоснительное соблюдение антидопинговых правил и окажет полное содействие уполномоченным органам в рамках проводимого разбирательства», — говорится в клубном заявлении.