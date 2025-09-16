Хоккеиста «Спартака» Морозова временно отстранили за допинг

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Московский хоккейный клуб «Спартак» на своем официальном сайте сообщил о получении официального уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), что в допинг-пробе нападающего Ивана Морозова выявлено запрещенное вещество.
В соответствии с регламентом Морозов временно отстранен от тренировок и участия в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до завершения всех предусмотренных процедур и окончательного установления обстоятельств.
«Клуб обращает внимание, что выявленное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности ХК “Спартак” и медицинского штаба команды. Хоккейный клуб “Спартак” последовательно придерживается принципов честной игры, выступает за неукоснительное соблюдение антидопинговых правил и окажет полное содействие уполномоченным органам в рамках проводимого разбирательства», — говорится в клубном заявлении.