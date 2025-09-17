Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.20
П2
6.41
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Амур
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2

«Ак Барс» провалился в дерби, «Трактор» засушил «Автомобилист». Итоги дня КХЛ

«Сибирь» добыла победу в серии буллитов, «Авангард» — в овертайме, а «Адмирал» — в основное время.

Источник: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

17 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко подводим итоги матчей.

«Сибирь» одержала волевую победу в гостевом матче с «Амуром» по буллитам

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 3, 17.09.2025, 12:15
Амур
3
Сибирь
4

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и новосибирской «Сибирью». Волевую победу одержали гости со счётом 4:3 по буллитам.

«Амур» в ходе встречи дважды выходил вперёд — отличились Олег Ли и Алекс Гальченюк. Каждый раз «Сибири» удавалось сравнять счёт благодаря голам Владислава Кары и Архипа Неколенко. На 56-й минуте матча Скотт Уилсон впервые в этом сезоне вывел «Сибирь» вперёд в счёте. Однако уже через пару минут «Амур» сумел сравнять счёт — отличился Игнат Коротких и перевёл встречу в овертайм. Дополнительное время завершилось без голов, а по буллитам победу одержали гости.

«Сибирь» взяла реванш у «Амура» за поражение в первом матче сезона в Новосибирске со счётом 0:2.

«Адмирал» крупно обыграл «Шанхайских Драконов» в домашней встрече

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 3, 17.09.2025, 12:30
Адмирал
4
Шанхай Дрэгонс
0

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Шанхайскими Драконами». Победу одержали хозяева со счётом 4:0.

На 27-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Адмирала» Семён Кошелев, которому ассистировали Марио Грман и Аркадий Шестаков. Через несколько минут Павел Шэн удвоил преимущество хозяев. В третьем периоде Семён Ручкин и Александр Дарьин довели счёт до крупного. Вратарь Адам Гуска записал на свой счёт «сухой» матч, который стал для словацкого голкипера «Адмирала» вторым подряд.

«Адмирал» выиграл у «Шанхайских Драконов» оба матча в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» одержал четвёртую победу подряд, одолев в овертайме «Салават Юлаев»

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 3, 17.09.2025, 16:30
Авангард
3
Салават Юлаев
2

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

На 17-й минуте первого периода Александр Чёрный с передач Пётра Хохрякова и Александра Комарова открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Артём Блажиевский с передачи Эндрю Потуральски восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Дмитрий Рашевский с передачи Николая Прохоркина сделал счёт 2:1 в пользу «ястребов». На пятой минуте третьего периода Максим Кузнецов вновь восстановил равенство в счёте. В овертайме победу хозяевам принёс Константин Окулов.

В следующей игре «Авангард» встретится с «Ак Барсом» 21 сентября. «Салават Юлаев» также сыграет с казанским клубом, но 19 сентября.

«Трактор» в гостях одержал сухую победу над «Автомобилистом»

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 3, 17.09.2025, 17:00
Автомобилист
0
Трактор
2

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и челябинским «Трактором». Игра завершилась победой «Трактора» со счётом 2:0.

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. В начале третьей двадцатиминутки Андрей Никонов вывел челябинский клуб вперёд. В конце игры Егор Коршков установил окончательный счёт во встрече.

После этого поражения «Автомобилист» прервал свою трёхматчевую серию побед. В следующей игре «Автомобилист» встретится с московским «Спартаком». «Трактор» проведёт игру с нижнекамским «Нефтехимиком». Обе встречи состоятся 19 сентября.

«Ак Барс» дома уступил «Нефтехимику» и потерпел третье поражение подряд

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 3, 17.09.2025, 19:00
Ак Барс
1
Нефтехимик
2

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В первых двух периодах команды голов не забили. На шестой минуте третьего периода Артём Сериков открыл счёт во встрече. Спустя 19 секунд Данил Юртайкин удвоил преимущество нижнекамского клуба. На 17-й минуте периода Александр Барабанов забросил единственную шайбу хозяев в игре.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» встретится с «Салаватом Юлаевым», а «Нефтехимик» сыграет с «Трактором». Оба матча состоятся 19 сентября.