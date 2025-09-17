«Ак Барс» провалился в дерби, «Трактор» засушил «Автомобилист». Итоги дня КХЛ

«Амур» в ходе встречи дважды выходил вперёд — отличились Олег Ли и Алекс Гальченюк. Каждый раз «Сибири» удавалось сравнять счёт благодаря голам Владислава Кары и Архипа Неколенко. На 56-й минуте матча Скотт Уилсон впервые в этом сезоне вывел «Сибирь» вперёд в счёте. Однако уже через пару минут «Амур» сумел сравнять счёт — отличился Игнат Коротких и перевёл встречу в овертайм. Дополнительное время завершилось без голов, а по буллитам победу одержали гости.