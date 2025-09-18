Хабаровский «Амур» уступил «Сибири» в серии буллитов на домашнем льду

Отметим, что у «тигров» будет возможность отыграться — сегодня, 18 сентября, «Амур» на домашнем льду вновь встретится с «Сибирью». Начало матча в 19:15. На данный момент на счету хабаровчан шесть очков по итогам пяти игр текущего сезона КХЛ, у «Сибири» в копилке четыре очка.