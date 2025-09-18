Хабаровский «Амур» уступил «Сибири» в серии буллитов на домашнем льду

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» на домашнем льду СЗК «Платинум Арена» уступил гостям — команде «Сибирь» из Новосибирска. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», исход встречи решила серия буллитов — матч завершился с итоговым счётом 3:4. Победную шайбу в игре оформил в ворота «тигров» нападающий «снеговиков» Владимир Ткачёв.
В ходе матча «Амур» дважды выходил вперёд благодаря стараниям Олега Ли и Александра Гальченюка, однако «Сибирь» не давала «тиграм» надолго становиться лидерами. Так, в составе гостей счёт ломали Владислав Кара и Архип Николенко. «Снеговики» за игру впереди оказались лишь однажды — на 56 минуте матча калитку «Амура» поразил Скотт Уилсон.
Сравнял счёт на 57 минуте Игнат Коротких, чем в итоге перевёл игру в овертайм. Дополнительное время завершилось без какого-либо результата. При этом серия буллитов вышла по-настоящему драматичной, заставив болельщиков изрядно понервничать. Однако победа осталась новосибирской «Сибири».
— Обоюдоострая игра, зрителям понравилось, интересные буллиты. Жаль, что лишились очка, значит, сегодня не заслужили, — прокомментировал итоги игры на послематчевой пресс-конференции главный тренер хабаровского ХК «Амур» Александр Гальченюк.
Отметим, что у «тигров» будет возможность отыграться — сегодня, 18 сентября, «Амур» на домашнем льду вновь встретится с «Сибирью». Начало матча в 19:15. На данный момент на счету хабаровчан шесть очков по итогам пяти игр текущего сезона КХЛ, у «Сибири» в копилке четыре очка.
Александр Гальченюк
Вадим Епанчинцев
Максим Дорожко
(00:00-03:00)
Антон Красоткин
(00:00-09:31)
Максим Дорожко
(03:29-65:00)
Антон Красоткин
(09:36-65:00)
03:29
Олег Ли
(Алекс Бродхерст, Ярослав Дыбленко)
09:36
Иван Мищенко
25:42
Никита Евсеев
27:25
Владислав Кара
(Егор Аланов, Никита Сошников)
28:50
Роман Калиниченко
29:35
Алекс Гальченюк
(Матвей Заседа, Алекс Бродхерст)
32:56
Кирилл Ураков
38:48
Иван Мищенко
38:48
Сергей Широков
40:19
Алекс Гальченюк
41:10
Архип Неколенко
(Никита Сошников, Сергей Широков)
55:46
Скотт Уилсон
(Никита Сошников, Чэйз Приски)
57:16
Игнат Коротких
(Илья Талалуев, Олег Ли)
63:20
Командный штраф
победный бросок: Владимир Ткачев
(Сибирь)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
