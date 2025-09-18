Хоккейная «Сибирь» сумела добиться победы в Хабаровске

Хоккейный клуб «Сибирь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ провёл выездную встречу против хабаровского «Амура». Новосибирцы сумели забрать победу после серии буллитов.
На старте первого периода у хозяев площадки получилось быстро выйти вперёд. Шайбу в ворота «Сибири» отправил Олег Ли. Гости ответили шквалом бросков по воротам соперника, но так и не сумели забить до перерыва.
Во втором игровом отрезке новосибирцы сумели реализовать большинство и сравнять счёт. Гол на счету Владислава Кары. Но буквально через две минуты уже «Амур» ответил своей заброшенной шайбой после удаления у «Сибири».
В заключительном периоде у гостей быстро получилось сравнять счёт и вновь в большинстве. Забил Архип Неколенко. На 56 минуте новосибирцы впервые вышли вперёд благодаря шайбе, заброшенной Скоттом Уилсоном. Но «Амур» не собирался сдаваться и нашёл момент, чтобы ответить. Игнат Коротких сравнял счёт через 1,5 минуты.
В овертайме болельщики голов так и не увидели, а потому судьба матча решалась в серии буллитов, в которой сильнее оказалась «Сибирь». Вторая победа в новосибирцев в сезоне и вновь после буллитов.
Следующий матч команда проведёт 19 сентября в 16:15 в Хабаровске, где проведёт вторую встречу с «Амуром».
Ранее мы писали, что Кубок Первого канала по хоккею пройдёт в Новосибирске.
Андрей Лактионов
Александр Гальченюк
Вадим Епанчинцев
Максим Дорожко
(00:00-03:00)
Антон Красоткин
(00:00-09:31)
Максим Дорожко
(03:29-65:00)
Антон Красоткин
(09:36-65:00)
03:29
Олег Ли
(Алекс Бродхерст, Ярослав Дыбленко)
09:36
Иван Мищенко
25:42
Никита Евсеев
27:25
Владислав Кара
(Егор Аланов, Никита Сошников)
28:50
Роман Калиниченко
29:35
Алекс Гальченюк
(Матвей Заседа, Алекс Бродхерст)
32:56
Кирилл Ураков
38:48
Иван Мищенко
38:48
Сергей Широков
40:19
Алекс Гальченюк
41:10
Архип Неколенко
(Никита Сошников, Сергей Широков)
55:46
Скотт Уилсон
(Никита Сошников, Чэйз Приски)
57:16
Игнат Коротких
(Илья Талалуев, Олег Ли)
63:20
Командный штраф
победный бросок: Владимир Ткачев
(Сибирь)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит