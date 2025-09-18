Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.20
П2
6.41
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.15
П2
2.66
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2

Хоккейная «Сибирь» сумела добиться победы в Хабаровске

Но пока без побед в основное время.

Источник: БЕЛТА

Хоккейный клуб «Сибирь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ провёл выездную встречу против хабаровского «Амура». Новосибирцы сумели забрать победу после серии буллитов.

На старте первого периода у хозяев площадки получилось быстро выйти вперёд. Шайбу в ворота «Сибири» отправил Олег Ли. Гости ответили шквалом бросков по воротам соперника, но так и не сумели забить до перерыва.

Во втором игровом отрезке новосибирцы сумели реализовать большинство и сравнять счёт. Гол на счету Владислава Кары. Но буквально через две минуты уже «Амур» ответил своей заброшенной шайбой после удаления у «Сибири».

В заключительном периоде у гостей быстро получилось сравнять счёт и вновь в большинстве. Забил Архип Неколенко. На 56 минуте новосибирцы впервые вышли вперёд благодаря шайбе, заброшенной Скоттом Уилсоном. Но «Амур» не собирался сдаваться и нашёл момент, чтобы ответить. Игнат Коротких сравнял счёт через 1,5 минуты.

В овертайме болельщики голов так и не увидели, а потому судьба матча решалась в серии буллитов, в которой сильнее оказалась «Сибирь». Вторая победа в новосибирцев в сезоне и вновь после буллитов.

Следующий матч команда проведёт 19 сентября в 16:15 в Хабаровске, где проведёт вторую встречу с «Амуром».

Андрей Лактионов

Амур
3:4
1:0, 1:1, 1:2, 0:0
Б
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
17.09.2025, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 6846 зрителей
Главные тренеры
Александр Гальченюк
Вадим Епанчинцев
Вратари
Максим Дорожко
(00:00-03:00)
Антон Красоткин
(00:00-09:31)
Максим Дорожко
(03:29-65:00)
Антон Красоткин
(09:36-65:00)
1-й период
03:29
Олег Ли
(Алекс Бродхерст, Ярослав Дыбленко)
09:36
Иван Мищенко
2-й период
25:42
Никита Евсеев
27:25
Владислав Кара
(Егор Аланов, Никита Сошников)
28:50
Роман Калиниченко
29:35
Алекс Гальченюк
(Матвей Заседа, Алекс Бродхерст)
32:56
Кирилл Ураков
38:48
Иван Мищенко
38:48
Сергей Широков
3-й период
40:19
Алекс Гальченюк
41:10
Архип Неколенко
(Никита Сошников, Сергей Широков)
55:46
Скотт Уилсон
(Никита Сошников, Чэйз Приски)
57:16
Игнат Коротких
(Илья Талалуев, Олег Ли)
Овертайм
63:20
Командный штраф
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Владимир Ткачев
(Сибирь)
Статистика
Амур
Сибирь
Штрафное время
12
4
Игра в большинстве
1
5
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит