Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
СКА
1
:
Динамо Мн
2
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.30
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
2-й период
Ак Барс
2
:
Салават Юлаев
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
11.50
П2
62.00
Хоккей. КХЛ
20.09
Адмирал
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.16
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
5
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Сибирь
1
П1
X
П2

«Спартак» по буллитам уступил «Автомобилисту» в матче КХЛ

Московский «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в пятницу в Екатеринбурге, закончилась победой хозяев после серии буллитов со счетом 5:4 (1:2, 1:0, 2:2, 0:0, 1:0). В составе «красно-белых» шайбы забросили Александр Пашин (8-я минута), Лукас Локхарт (13), Герман Рубцов (42) и Павел Порядин (44). Голы хозяев на счету Максима Тарасова (3), Семена Кизимова (30, 60) и Рида Буше (50), который также реализовал победный буллит.

«Спартак» с шестью очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции, «Автомобилист» (8 очков) идет третьим на Востоке.

В следующем матче «красно-белые» 21 сентября в гостях встретятся с челябинским «Трактором», а екатеринбургская команда в тот же день примет нижнекамский «Нефтехимик».

В другом матче «Трактор» на своем льду обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

Автомобилист
5:4
1:2, 1:0, 2:2, 0:0
Б
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
19.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 10678 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Алексей Жамнов
Вратари
Владимир Галкин
Артем Загидулин
1-й период
02:50
Максим Тарасов
(Кирилл Воробьев, Юрий Журавлев)
06:43
Никита Шашков
07:20
Александр Пашин
(Никита Коростелев, Адам Ружичка)
12:04
Лукас Локхарт
(Вениамин Королев, Артем Загидулин)
2-й период
29:15
Нэйтан Тодд
29:47
Семен Кизимов
(Стефан Да Коста, Джесси Блэкер)
34:05
Герман Рубцов
37:14
Данил Романцев
3-й период
40:32
Александр Шаров
41:02
Герман Рубцов
(Даниил Орлов, Александр Пашин)
41:56
Командный штраф
43:22
Павел Порядин
(Нэйтан Тодд, Михаил Мальцев)
49:02
Рид Буше
(Никита Ишимников, Стефан Да Коста)
59:12
Семен Кизимов
(Стефан Да Коста, Джесси Блэкер)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Рид Буше
(Автомобилист)
Статистика
Автомобилист
Спартак
Штрафное время
8
4
Голы в большинстве
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит