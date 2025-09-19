«Спартак» по буллитам уступил «Автомобилисту» в матче КХЛ

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в пятницу в Екатеринбурге, закончилась победой хозяев после серии буллитов со счетом 5:4 (1:2, 1:0, 2:2, 0:0, 1:0). В составе «красно-белых» шайбы забросили Александр Пашин (8-я минута), Лукас Локхарт (13), Герман Рубцов (42) и Павел Порядин (44). Голы хозяев на счету Максима Тарасова (3), Семена Кизимова (30, 60) и Рида Буше (50), который также реализовал победный буллит.
«Спартак» с шестью очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции, «Автомобилист» (8 очков) идет третьим на Востоке.
В следующем матче «красно-белые» 21 сентября в гостях встретятся с челябинским «Трактором», а екатеринбургская команда в тот же день примет нижнекамский «Нефтехимик».
В другом матче «Трактор» на своем льду обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).
Николай Заварухин
Алексей Жамнов
Владимир Галкин
Артем Загидулин
02:50
Максим Тарасов
(Кирилл Воробьев, Юрий Журавлев)
06:43
Никита Шашков
07:20
Александр Пашин
(Никита Коростелев, Адам Ружичка)
12:04
Лукас Локхарт
(Вениамин Королев, Артем Загидулин)
29:15
Нэйтан Тодд
29:47
Семен Кизимов
(Стефан Да Коста, Джесси Блэкер)
34:05
Герман Рубцов
37:14
Данил Романцев
40:32
Александр Шаров
41:02
Герман Рубцов
(Даниил Орлов, Александр Пашин)
41:56
Командный штраф
43:22
Павел Порядин
(Нэйтан Тодд, Михаил Мальцев)
49:02
Рид Буше
(Никита Ишимников, Стефан Да Коста)
59:12
Семен Кизимов
(Стефан Да Коста, Джесси Блэкер)
победный бросок: Рид Буше
(Автомобилист)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит