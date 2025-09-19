«Спартак» по буллитам уступил «Автомобилисту» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в пятницу в Екатеринбурге, закончилась победой хозяев после серии буллитов со счетом 5:4 (1:2, 1:0, 2:2, 0:0, 1:0). В составе «красно-белых» шайбы забросили Александр Пашин (8-я минута), Лукас Локхарт (13), Герман Рубцов (42) и Павел Порядин (44). Голы хозяев на счету Максима Тарасова (3), Семена Кизимова (30, 60) и Рида Буше (50), который также реализовал победный буллит.