В 5 секундах от победы. «Адмирал» обидно уступил дома московскому «Динамо»

Гости сравняли счёт в концовке основного времени, а потом были сильнее в серии буллитов.

Источник: Аргументы и факты

Очередная встреча ХК «Адмирал» в рамках регулярного чемпионата КХЛ 2025−2026 для хозяев стала встречей «упущенных возможностей». Имея преимущество по игре и постоянно ведя в счёте, хозяева уступили «Динамо» (Москва) в серии послематчевых штрафных бросков. Основное время завершилось вничью — 3:3. Причем гости сравняли результат за 5,5 секунд до окончания основного времени, поменяв голкипера на шестого полевого игрока.

Столичное «Динамо» — один из самых неудобных соперников «Адмирала» в КХЛ. В предыдущей 21 встрече приморцы были сильнее только 6 раз. Хотя в двух последних сезонах регулярки команды одержали по победе на своём льду.

В отчетной встрече приморцы в первом периоде выглядели лучше. Итогом отрезка стало преимущество — 1:0. В большинстве отличился канадский легионер «Адмирала» Кайл Олсон.

Странности начались во втором периоде. Защитник «Адмирала» Александр Шепелев дважды получил штраф, и оба раза гости — Максим Комута и Джордан Уил — наказывали хозяев. Особенно обидным было второе удаление Шепелева, он получил сразу 4 минуты штрафа. За подножку и неспортивное поведение. И именно второй штраф гости использовали. А ведь в начале второго отрезка благодаря шайбе Шесткова «Адмирал» вел −2:0. И за шесть минут позволил «Динамо» отыграться. Правда, в концовке периода приморцы вновь вышли вперед. Ещё одно большинство реализовал нападающий «Адмирала» Егор Петухов.

В третьем периоде у «Адмирала» было несколько шансов «закрыть» игру. Однако свои моменты приморцы не реализовали. Гостей спас Девин Броссо, буквально затолкавший шайбу в ворота хозяев.

«Где нужно — характер проявили, перешли на три звена, добавили энергию. Игроки верили в победу. У нас получается переламывать ситуацию, разворачивать удачу в свою сторону», — сказал на послематчевой пресс-конференции наставник ХК «Динамо» (Москва) Алексей Кудашов.

В овертайме вновь активнее были приморцы. Моменты были у Старкова, Петухова. Даниил Гутик даже забросил, но его гол был отменён из-за положения вне игры.

В буллитной серии «Динамо» реализовало две попытки, против одной у «Адмирала». На вопрос, стоило ли сменить перед ней вратаря хозяев Хуску, который уступил «Сибири» по штрафным броскам, наставник «Адмирала» ответил, что возможно.

«Сейчас в раздевалке про это как раз говорили. Посмотрим дальше. Обсуждали сейчас. Но до буллитной серии тренер по вратарям мне такую идею не дал», — сказал главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.

Гости получают два очка, у хозяев один балл. После 6 матчей в новом чемпионате у «Адмирала» 8 очков. Команда находится в зоне плей-офф на Востоке. Но следующие матчи будут серьезными. 23 сентября приморцы во Владивостоке принимают ЦСКА, а потом отправляются в гости к «Барысу», «Авангарду», «Сочи» и «Ладе».

Адмирал
3:4
1:0, 2:2, 0:1, 0:0
Б
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
20.09.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5333 зрителя
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Алексей Кудашов
Вратари
Адам Хуска
(00:00-65:00)
Максим Моторыгин
(00:00-57:43)
Максим Моторыгин
(59:55-65:00)
1-й период
05:05
Кирилл Адамчук
06:28
Кайл Олсон
(Либор Шулак, Семен Кошелев)
2-й период
20:22
Аркадий Шестаков
(Семен Кошелев, Егор Петухов)
24:20
Александр Шепелев
26:13
Максим Комтуа
(Максим Мамин, Магомед Шараканов)
29:12
Александр Шепелев
29:12
Александр Шепелев
32:10
Джордан Уил
33:38
Джордан Уил
33:45
Максим Мамин
35:39
Егор Петухов
(Даниил Гутик, Либор Шулак)
3-й период
50:27
Седрик Пакетт
52:40
Седрик Пакетт
55:10
Александр Дарьин
55:10
Максим Комтуа
59:55
Девин Броссо
(Дилан Сикьюра, Максим Мамин)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Максим Комтуа
(Динамо М)
Статистика
Адмирал
Динамо М
Штрафное время
8
12
Голы в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит