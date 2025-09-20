В 5 секундах от победы. «Адмирал» обидно уступил дома московскому «Динамо»

Очередная встреча ХК «Адмирал» в рамках регулярного чемпионата КХЛ 2025−2026 для хозяев стала встречей «упущенных возможностей». Имея преимущество по игре и постоянно ведя в счёте, хозяева уступили «Динамо» (Москва) в серии послематчевых штрафных бросков. Основное время завершилось вничью — 3:3. Причем гости сравняли результат за 5,5 секунд до окончания основного времени, поменяв голкипера на шестого полевого игрока.
Столичное «Динамо» — один из самых неудобных соперников «Адмирала» в КХЛ. В предыдущей 21 встрече приморцы были сильнее только 6 раз. Хотя в двух последних сезонах регулярки команды одержали по победе на своём льду.
В отчетной встрече приморцы в первом периоде выглядели лучше. Итогом отрезка стало преимущество — 1:0. В большинстве отличился канадский легионер «Адмирала» Кайл Олсон.
Странности начались во втором периоде. Защитник «Адмирала» Александр Шепелев дважды получил штраф, и оба раза гости — Максим Комута и Джордан Уил — наказывали хозяев. Особенно обидным было второе удаление Шепелева, он получил сразу 4 минуты штрафа. За подножку и неспортивное поведение. И именно второй штраф гости использовали. А ведь в начале второго отрезка благодаря шайбе Шесткова «Адмирал» вел −2:0. И за шесть минут позволил «Динамо» отыграться. Правда, в концовке периода приморцы вновь вышли вперед. Ещё одно большинство реализовал нападающий «Адмирала» Егор Петухов.
В третьем периоде у «Адмирала» было несколько шансов «закрыть» игру. Однако свои моменты приморцы не реализовали. Гостей спас Девин Броссо, буквально затолкавший шайбу в ворота хозяев.
«Где нужно — характер проявили, перешли на три звена, добавили энергию. Игроки верили в победу. У нас получается переламывать ситуацию, разворачивать удачу в свою сторону», — сказал на послематчевой пресс-конференции наставник ХК «Динамо» (Москва) Алексей Кудашов.
В овертайме вновь активнее были приморцы. Моменты были у Старкова, Петухова. Даниил Гутик даже забросил, но его гол был отменён из-за положения вне игры.
В буллитной серии «Динамо» реализовало две попытки, против одной у «Адмирала». На вопрос, стоило ли сменить перед ней вратаря хозяев Хуску, который уступил «Сибири» по штрафным броскам, наставник «Адмирала» ответил, что возможно.
«Сейчас в раздевалке про это как раз говорили. Посмотрим дальше. Обсуждали сейчас. Но до буллитной серии тренер по вратарям мне такую идею не дал», — сказал главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.
Гости получают два очка, у хозяев один балл. После 6 матчей в новом чемпионате у «Адмирала» 8 очков. Команда находится в зоне плей-офф на Востоке. Но следующие матчи будут серьезными. 23 сентября приморцы во Владивостоке принимают ЦСКА, а потом отправляются в гости к «Барысу», «Авангарду», «Сочи» и «Ладе».
Леонид Тамбиев
Алексей Кудашов
Адам Хуска
(00:00-65:00)
Максим Моторыгин
(00:00-57:43)
Максим Моторыгин
(59:55-65:00)
05:05
Кирилл Адамчук
06:28
Кайл Олсон
(Либор Шулак, Семен Кошелев)
20:22
Аркадий Шестаков
(Семен Кошелев, Егор Петухов)
24:20
Александр Шепелев
26:13
Максим Комтуа
(Максим Мамин, Магомед Шараканов)
29:12
Александр Шепелев
29:12
Александр Шепелев
32:10
Джордан Уил
33:38
Джордан Уил
33:45
Максим Мамин
35:39
Егор Петухов
(Даниил Гутик, Либор Шулак)
50:27
Седрик Пакетт
52:40
Седрик Пакетт
55:10
Александр Дарьин
55:10
Максим Комтуа
59:55
Девин Броссо
(Дилан Сикьюра, Максим Мамин)
победный бросок: Максим Комтуа
(Динамо М)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит