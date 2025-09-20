В 5 секундах от победы. «Адмирал» обидно уступил дома московскому «Динамо»

Странности начались во втором периоде. Защитник «Адмирала» Александр Шепелев дважды получил штраф, и оба раза гости — Максим Комута и Джордан Уил — наказывали хозяев. Особенно обидным было второе удаление Шепелева, он получил сразу 4 минуты штрафа. За подножку и неспортивное поведение. И именно второй штраф гости использовали. А ведь в начале второго отрезка благодаря шайбе Шесткова «Адмирал» вел −2:0. И за шесть минут позволил «Динамо» отыграться. Правда, в концовке периода приморцы вновь вышли вперед. Ещё одно большинство реализовал нападающий «Адмирала» Егор Петухов.