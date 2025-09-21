Ричмонд
Игрок «Спартака» удалён до конца матча за удар в колено форварда «Трактора» Светлакова

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Спартаком».



В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Спартаком». Идёт третий период — счёт 4:3 в пользу красно-белых.

В середине второго периода грязный силовой приём провёл нападающий «Спартака» Никита Холодилин, ударивший коленом в колено форварда «Трактора» Андрея Светлакова. За партнёра по команде вступился Фёдор Крощинский. В результате эпизода оба хоккеиста получили по большому штрафу за драку, Крощинский был наказан дополнительными 2+10 как зачинщик драки. Также Холодилин получил большой и дисциплинарный до коцна игры штрафы за удар коленом. Светлаков покинул площадку при помощи партнёров по команде.