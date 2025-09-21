Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс
1
:
Авангард
2
Все коэффициенты
П1
4.34
X
4.50
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
2-й период
Лада
0
:
СКА
2
Все коэффициенты
П1
39.00
X
9.75
П2
1.35
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист
1
:
Нефтехимик
3
Все коэффициенты
П1
59.00
X
14.00
П2
1.05
Хоккей. КХЛ
22.09
Амур
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.30
П2
2.22
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Спартак
5
П1
X
П2

«Трактор» проиграл «Спартаку» и прервал свою трёхматчевую победную серию

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Спартаком».

Источник: Чемпионат.com

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу красно-белых.

Дублем в составе «Спартака» отметился защитник Андрей Миронов, ещё по голу забили Герман Рубцов, Даниил Орлов и Павел Порядин, забросивший шайбу в пустые ворота в концовке матча. За «Трактор» дубль оформил защитник Григорий Дронов и ещё одну шайбу забросил Джордан Гросс. Во втором периоде нападающий «Спартака» Никита Холодилин был удалён до конца матча за удар коленом в колено форварда «Трактора» Андрея Светлакова.

«Трактор» прервал свою трёхматчевую победную серию.