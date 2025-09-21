Ричмонд
«Нефтехимик» обыграл «Автомобилист» и одержал четвёртую победу в пяти последних матчах

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и нижнекамским «Нефтехимиком».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

«Нефтехимик» открыл счёт в начале второго периода — отличился нападающий Дамир Жафяров, которому ассистировали Александр Дергачёв и Владислав Барулин. «Автомобилист» сравнял счёт в концовке второго периода благодаря голу Семёна Кизимова в большинстве. В середине третьего периода «Нефтехимик» забросил две шайбы подряд — отличились Данил Юртайкин и Никита Попугаев. В концовке матча Андрей Белозёров голом в пустые ворота установил окончательный счёт.

«Нефтехимик» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах после двух подряд поражений на старте сезона.

Автомобилист
1:4
0:0, 1:1, 0:3
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
21.09.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 10386 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Игорь Гришин
Вратари
Евгений Аликин
(00:00-51:43)
Филипп Долганов
(00:00-53:15)
Евгений Аликин
(52:14-56:55)
Филипп Долганов
(c 53:38)
Евгений Аликин
(57:09-57:25)
Евгений Аликин
(c 57:33)
1-й период
14:15
Владислав Барулин
2-й период
23:06
Дамир Жафяров
(Александр Дергачев, Владислав Барулин)
25:11
Лука Профака
26:58
Семен Кизимов
37:45
Владислав Барулин
38:03
Семен Кизимов
3-й период
40:54
Кирилл Воробьев
44:39
Ярослав Бусыгин
45:06
Джесси Блэкер
45:50
Данил Юртайкин
(Евгений Митякин, Артем Сериков)
47:07
Степан Хрипунов
47:21
Никита Попугаев
(Артем Сериков, Данил Юртайкин)
49:07
Максим Федотов
50:37
Данила Квартальнов
53:38
Алексей Бывальцев
57:33
Андрей Белозеров
(Данил Юртайкин)
Статистика
Автомобилист
Нефтехимик
Штрафное время
12
10
Игра в большинстве
5
6
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит