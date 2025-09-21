«Нефтехимик» обыграл «Автомобилист» и одержал четвёртую победу в пяти последних матчах

«Нефтехимик» открыл счёт в начале второго периода — отличился нападающий Дамир Жафяров, которому ассистировали Александр Дергачёв и Владислав Барулин. «Автомобилист» сравнял счёт в концовке второго периода благодаря голу Семёна Кизимова в большинстве. В середине третьего периода «Нефтехимик» забросил две шайбы подряд — отличились Данил Юртайкин и Никита Попугаев. В концовке матча Андрей Белозёров голом в пустые ворота установил окончательный счёт.