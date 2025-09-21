«Нефтехимик» обыграл «Автомобилист» и одержал четвёртую победу в пяти последних матчах

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
«Нефтехимик» открыл счёт в начале второго периода — отличился нападающий Дамир Жафяров, которому ассистировали Александр Дергачёв и Владислав Барулин. «Автомобилист» сравнял счёт в концовке второго периода благодаря голу Семёна Кизимова в большинстве. В середине третьего периода «Нефтехимик» забросил две шайбы подряд — отличились Данил Юртайкин и Никита Попугаев. В концовке матча Андрей Белозёров голом в пустые ворота установил окончательный счёт.
«Нефтехимик» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах после двух подряд поражений на старте сезона.
Николай Заварухин
Игорь Гришин
Евгений Аликин
(00:00-51:43)
Филипп Долганов
(00:00-53:15)
Евгений Аликин
(52:14-56:55)
Филипп Долганов
(c 53:38)
Евгений Аликин
(57:09-57:25)
Евгений Аликин
(c 57:33)
14:15
Владислав Барулин
23:06
Дамир Жафяров
(Александр Дергачев, Владислав Барулин)
25:11
Лука Профака
26:58
Семен Кизимов
37:45
Владислав Барулин
38:03
Семен Кизимов
40:54
Кирилл Воробьев
44:39
Ярослав Бусыгин
45:06
Джесси Блэкер
45:50
Данил Юртайкин
(Евгений Митякин, Артем Сериков)
47:07
Степан Хрипунов
47:21
Никита Попугаев
(Артем Сериков, Данил Юртайкин)
49:07
Максим Федотов
50:37
Данила Квартальнов
53:38
Алексей Бывальцев
57:33
Андрей Белозеров
(Данил Юртайкин)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
