Галимов: столько ребят из Нижнекамска в КХЛ, но почему-то в своём родном клубе их нет

Нападающий «Авангарда» Ансель Галимов высказался о воспитанниках Нижнекамска в Континентальной хоккейной лиге.

Нападающий «Авангарда» Ансель Галимов высказался о воспитанниках Нижнекамска в Континентальной хоккейной лиге.

— В «Авангарде» у вас потихоньку образуется настоящий нижнекамский клан с Дамиром Шарипзяновым и Наилем Якуповым. Шутите на эту тему?

— Слушайте, да здесь в Омске сейчас играет больше воспитанников Нижнекамска, чем в самом Нижнекамске сейчас. Мне кажется, это о чём-то да говорит.

— «Ак Барсу» и «Нефтехимику» стоит задуматься, куда убегают их таланты?

— Наверное, но не мне об этом судить. Пусть они сами об этом думают.

— И всё-таки здорово же видеть такую рекламу нижнекамского хоккея в стране? Столько ребят проявляют себя из школы «Нефтехимика» сейчас по всей КХЛ.

— Действительно, столько ребят проявляют себя, мы их видим… Но почему-то в своём родном клубе их нет, да? Интересно, почему? Есть о чём задуматься, — сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.