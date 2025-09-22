Галимов: столько ребят из Нижнекамска в КХЛ, но почему-то в своём родном клубе их нет

Нападающий «Авангарда» Ансель Галимов высказался о воспитанниках Нижнекамска в Континентальной хоккейной лиге.
— В «Авангарде» у вас потихоньку образуется настоящий нижнекамский клан с Дамиром Шарипзяновым и Наилем Якуповым. Шутите на эту тему?
— Слушайте, да здесь в Омске сейчас играет больше воспитанников Нижнекамска, чем в самом Нижнекамске сейчас. Мне кажется, это о чём-то да говорит.
— «Ак Барсу» и «Нефтехимику» стоит задуматься, куда убегают их таланты?
— Наверное, но не мне об этом судить. Пусть они сами об этом думают.
— И всё-таки здорово же видеть такую рекламу нижнекамского хоккея в стране? Столько ребят проявляют себя из школы «Нефтехимика» сейчас по всей КХЛ.
— Действительно, столько ребят проявляют себя, мы их видим… Но почему-то в своём родном клубе их нет, да? Интересно, почему? Есть о чём задуматься, — сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.