Квартальнов: Двумя очками довольны, но содержание игры оставляет желать лучшего

В первом домашнем матче сезона минчане перебросали «Барыс» со счетом 42:8, но в основное время так и не сумели поразить ворота клуба из Астаны. Победу 1:0 в овертайме принес Сэм Энас, которому ассистировал лучший бомбардир «Динамо» на старте регулярки Алекс Лимож.
«Двумя очками мы довольны, но содержание игры оставляет желать лучшего. Правда, сегодня был очень плохой лед, это проблема. Не хочу все сваливать на лед, все же наши игроки хорошего уровня. Много играли в большинстве, но не получилось. Возможно, ребята перегорели. Молодежь в четвертом звене дала энергию, которая была нужна. Могли забросить и больше, но куда-то все ушло. Надо проявить мастерство, работу и терпение. Будем работать на тренировках, чтобы повысить реализацию», — сказал Квартальнов.
Столичный клуб набрал восемь очков в шести матчах и прямо сейчас занимает пятое место в таблице Запада. Серия игр на «Минск-Арене» продолжится 24 октября, в гости к «Динамо» пожалует лидер конференции нижегородское «Торпедо».
Дмитрий Квартальнов
Михаил Кравец
Закари Фукале
Андрей Шутов
11:39
Кристиан Хенкель
19:05
Ансар Шайхмедденов
29:47
Николас Мелош
35:42
Эмиль Галимов
39:18
Райлли Уолш
54:31
Эмиль Галимов
59:47
Иан Маккошен
63:06
Сэм Энас
(Алекс Лимож, Джош Брук)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит