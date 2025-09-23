Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.49
X
4.30
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Динамо М
3
П1
X
П2

Квартальнов: Двумя очками довольны, но содержание игры оставляет желать лучшего

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги победного матча подопечных против «Барыса» на «Минск-Арене», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В первом домашнем матче сезона минчане перебросали «Барыс» со счетом 42:8, но в основное время так и не сумели поразить ворота клуба из Астаны. Победу 1:0 в овертайме принес Сэм Энас, которому ассистировал лучший бомбардир «Динамо» на старте регулярки Алекс Лимож.

«Двумя очками мы довольны, но содержание игры оставляет желать лучшего. Правда, сегодня был очень плохой лед, это проблема. Не хочу все сваливать на лед, все же наши игроки хорошего уровня. Много играли в большинстве, но не получилось. Возможно, ребята перегорели. Молодежь в четвертом звене дала энергию, которая была нужна. Могли забросить и больше, но куда-то все ушло. Надо проявить мастерство, работу и терпение. Будем работать на тренировках, чтобы повысить реализацию», — сказал Квартальнов.

Столичный клуб набрал восемь очков в шести матчах и прямо сейчас занимает пятое место в таблице Запада. Серия игр на «Минск-Арене» продолжится 24 октября, в гости к «Динамо» пожалует лидер конференции нижегородское «Торпедо».

Динамо Мн
1:0
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
22.09.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Михаил Кравец
Вратари
Закари Фукале
Андрей Шутов
1-й период
11:39
Кристиан Хенкель
19:05
Ансар Шайхмедденов
2-й период
29:47
Николас Мелош
35:42
Эмиль Галимов
39:18
Райлли Уолш
3-й период
54:31
Эмиль Галимов
59:47
Иан Маккошен
Овертайм
63:06
Сэм Энас
(Алекс Лимож, Джош Брук)
Статистика
Динамо Мн
Барыс
Штрафное время
4
28
Игра в большинстве
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит