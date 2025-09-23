Квартальнов: Двумя очками довольны, но содержание игры оставляет желать лучшего

«Двумя очками мы довольны, но содержание игры оставляет желать лучшего. Правда, сегодня был очень плохой лед, это проблема. Не хочу все сваливать на лед, все же наши игроки хорошего уровня. Много играли в большинстве, но не получилось. Возможно, ребята перегорели. Молодежь в четвертом звене дала энергию, которая была нужна. Могли забросить и больше, но куда-то все ушло. Надо проявить мастерство, работу и терпение. Будем работать на тренировках, чтобы повысить реализацию», — сказал Квартальнов.