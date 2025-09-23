Хабаровский ХК «Амур» проиграл третий домашний матч подряд

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» в домашнем матче чемпионата КХЛ уступил гостям — московскому «Динамо». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», игра завершилась со счётом 1:3 в пользу «бело-голубых». Единственный гол в ворота столичных гостей смог оформить нападающий «Амура» Александр Гальченюк-младший.
По информации пресс-службы ХК «Динамо», с самого начала матча «тигры» демонстрировали высокую скорость, и уже на сороковой секунде Олег Ли бросил шайбу по воротам соперника. Максим Моторыгин успешно отразил этот бросок. Быстрая атака «Амура» взбодрила игроков «Динамо», и москвичи смогли перевести игру на половину площадки соперника. Однако закрепиться в зоне им не удалось.
Динамовцы оказались в сложной ситуации: Игорь Ожиганов был удалён за подножку. В меньшинстве у гостей были возможности для взятия ворот — Артём Ильенко и Артём Швец-Роговой могли забить, но Илья Талалуев заблокировал бросок 34-го номера соперника, за что также получил штрафное время. Команды недолго играли в формате четыре на четыре, но динамовцы не смогли эффективно использовать своё численное преимущество.
Игра продолжилась в равных составах, но на табло оставались нули. В конце периода хозяева сделали неожиданный подарок гостям: почти одновременно в штрафном боксе оказались Виктор Балдаев и Кирилл Слепец. В результате этого численного преимущества Никита Гусев реализовал большинство, забросив шайбу в ворота Дорожко.
Во втором периоде команда Алексея Кудашова начала игру в большинстве, но не смогла его реализовать. Сразу после выхода пятого полевого игрока «Амура», Девин Броссо забросил шайбу в ворота хозяев, и счет стал 2:0. Это вызвало недовольство тренерского штаба тигров, и они запросили видеопросмотр забитого гола. Однако их попытка не увенчалась успехом, и команда получила еще и удаление. В ходе большинства «Динамо» еще один игрок Александра Гальченюка оказался в штрафном боксе.
Тем не менее, численное превосходство не принесло команде ожидаемого успеха. Попытки продолжить активное нападение не увенчались успехом для обеих сторон. На второй перерыв команды ушли с преимуществом в счете, и важно было удержать эту разницу в третьем периоде.
С началом третьего отрезка матча атаки на ворота Максима Моторыгина стали более интенсивными. Несмотря на несколько блестящих спасений вратаря, хозяевам не удалось сократить отставание в счете. Попытки перевести игру в зону хабаровчан также не увенчались успехом. В итоге, Александр Гальченюк-младший забросил шайбу в ворота динамовцев, добив её с пятачка.
Сразу после пропущенной шайбы команда Алексея Кудашова оказалась в меньшинстве из-за двух штрафных минут, заработанных Максимом Маминым. Несмотря на это, бело-голубые смогли выстоять и продолжили обороняться. При выходе из своей зоны москвичи провели красивую атаку: Дилан Сикьюра отправил шайбу в центр, после чего Максим Комтуа вышел один на один с вратарём и забил гол.
— Не смогли переиграть соперника, сильная команда. Тяжёлая игра, спецбригады решили этот матч. Дважды остались втроём, обидная ошибка в эпизоде с третьей пропущенной шайбой. При счёте 1:2 побежали вперед, энергия трибун нас гнала, не смогли забить вторую. Давили, давили, не додавили. Убили интригу третьей пропущенной шайбой, — прокомментировал итоги игры главный тренер «тигров» Александр Гальченюк.
Отметим, поражение от «Динамо» стало третьим подряд в домашней серии матчей — ранее «Амур» дважды проиграл новосибирской «Сибири». Следующим соперником «тигров» станет клуб ЦСКА — встреча на льду СЗК «Платинум Арена» пройдёт 25 сентября в 19:15 по местному времени. Отметим, что по итогам семи игр «Амур» находится на 17-й строчке турнирной таблицы текущего чемпионата КХЛ, имея на своём счету шесть очков.
