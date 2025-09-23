Хабаровский ХК «Амур» проиграл третий домашний матч подряд

Во втором периоде команда Алексея Кудашова начала игру в большинстве, но не смогла его реализовать. Сразу после выхода пятого полевого игрока «Амура», Девин Броссо забросил шайбу в ворота хозяев, и счет стал 2:0. Это вызвало недовольство тренерского штаба тигров, и они запросили видеопросмотр забитого гола. Однако их попытка не увенчалась успехом, и команда получила еще и удаление. В ходе большинства «Динамо» еще один игрок Александра Гальченюка оказался в штрафном боксе.