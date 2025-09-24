«Сочи» по буллитам обыграл «Ладу» в матче КХЛ

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. «Сочи» в серии буллитов обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Тольятти завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Ноэль Хёфенмайер (1-я минута), Артур Тянулин (24), Марк Верба (29) и Жан-Кристоф Боден (50). Победный буллит реализовал Трой Джозефс. В составе проигравших дубль оформил Райли Савчук (36, 58), также шайбы забросили Джошуа Лоуренс (12) и Иван Романов (59).
Лоуренс перешел в тольяттинский клуб в июне, для 23-летнего канадца это результативное действие стало первым в семи матчах нового сезона.
«Сочи» (7 очков) занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» (3) проиграла шестой матч подряд и идет на последней, 11-й строчке.
В следующем матче «Сочи» 27 сентября примет петербургский СКА, «Лада» днем ранее сыграет дома с «Шанхайскими драконами».
Павел Десятков
Владимир Крикунов
Александр Трушков
(00:00-58:12)
Павел Хомченко
(00:00-65:00)
Александр Трушков
(58:59-65:00)
00:44
Ноэль Хофенмайер
(Михаил Орлов, Матвей Гуськов)
11:55
Джошуа Лоуренс
(Уильям Дюфур)
21:03
Командный штраф
23:20
Артур Тянулин
(Жан-Кристоф Боден)
28:08
Марк Верба
(Рафаэль Бикмуллин, Василий Мачулин)
35:31
Райли Савчук
(Дмитрий Кугрышев)
49:30
Джошуа Лоуренс
49:38
Жан-Кристоф Боден
(Матвей Гуськов, Артур Тянулин)
50:40
Джошуа Лоуренс
57:15
Райли Савчук
(Андрей Чивилев, Артем Земченок)
58:59
Иван Романов
(Владислав Семин, Дмитрий Кугрышев)
64:17
Иван Романов
победный бросок: Трой Джозефс
(Сочи)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит