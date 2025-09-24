Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
3
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
4
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2

«Сочи» по буллитам обыграл «Ладу» в матче КХЛ

«Лада» в серии буллитов уступила «Сочи» и продлила серию поражений в КХЛ.

Источник: https://vk.com/hcsochi

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. «Сочи» в серии буллитов обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Ноэль Хёфенмайер (1-я минута), Артур Тянулин (24), Марк Верба (29) и Жан-Кристоф Боден (50). Победный буллит реализовал Трой Джозефс. В составе проигравших дубль оформил Райли Савчук (36, 58), также шайбы забросили Джошуа Лоуренс (12) и Иван Романов (59).

Лоуренс перешел в тольяттинский клуб в июне, для 23-летнего канадца это результативное действие стало первым в семи матчах нового сезона.

«Сочи» (7 очков) занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» (3) проиграла шестой матч подряд и идет на последней, 11-й строчке.

В следующем матче «Сочи» 27 сентября примет петербургский СКА, «Лада» днем ранее сыграет дома с «Шанхайскими драконами».

Лада
4:5
1:1, 1:2, 2:1, 0:0
Б
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
24.09.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 3440 зрителей
Главные тренеры
Павел Десятков
Владимир Крикунов
Вратари
Александр Трушков
(00:00-58:12)
Павел Хомченко
(00:00-65:00)
Александр Трушков
(58:59-65:00)
1-й период
00:44
Ноэль Хофенмайер
(Михаил Орлов, Матвей Гуськов)
11:55
Джошуа Лоуренс
(Уильям Дюфур)
2-й период
21:03
Командный штраф
23:20
Артур Тянулин
(Жан-Кристоф Боден)
28:08
Марк Верба
(Рафаэль Бикмуллин, Василий Мачулин)
35:31
Райли Савчук
(Дмитрий Кугрышев)
3-й период
49:30
Джошуа Лоуренс
49:38
Жан-Кристоф Боден
(Матвей Гуськов, Артур Тянулин)
50:40
Джошуа Лоуренс
57:15
Райли Савчук
(Андрей Чивилев, Артем Земченок)
58:59
Иван Романов
(Владислав Семин, Дмитрий Кугрышев)
Овертайм
64:17
Иван Романов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Трой Джозефс
(Сочи)
Статистика
Лада
Сочи
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
3
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит