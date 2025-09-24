«Сочи» по буллитам обыграл «Ладу» в матче КХЛ

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Ноэль Хёфенмайер (1-я минута), Артур Тянулин (24), Марк Верба (29) и Жан-Кристоф Боден (50). Победный буллит реализовал Трой Джозефс. В составе проигравших дубль оформил Райли Савчук (36, 58), также шайбы забросили Джошуа Лоуренс (12) и Иван Романов (59).