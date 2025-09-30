Ричмонд
Мама, бабушка и дедушка Артемия Панарина посетили матч СКА — «Торпедо»

Мама, бабушка и дедушка нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина посетили матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Торпедо», который прошёл 29 сентября в Санкт-Петербурге и завершился победой нижегородской команды со счётом 5:2.

Источник: Чемпионат.com

"Вчера в Ледовом за игрой внимательно следили больше 11 тысяч человек. И была среди них семья, которая подарила миру известнейшего российского хоккеиста. Мама, бабушка и дедушка Артемия Панарина пришли поддержать бывшую команду сына и внука.

Владимир Ильич Левин — важный человек в жизни обладателя Кубка Гагарина в составе СКА, а ныне — нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс». Именно дед в своё время настоял, чтобы маленький Артемий начал заниматься хоккеем, возил его на тренировки, наставлял и воспитывал будущую звезду мирового спорта. Всегда рады видеть таких горящих хоккеем людей на матчах СКА!" — говорится в сообщении пресс-службы СКА.

Панарин играл за СКА с 2013 по 2015 год. Он провёл за армейцев 146 матчей и набрал 132 (53+79) очка.