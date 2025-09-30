Вместо иностранцев сенсации в КХЛ творят тренеры из второй российской лиги. Когда-то там Разин дрался по пояс голый

Исаков и Гришин могут не выиграть Кубок Гагарина. Возможно, даже не смогут выйти в плей-офф. Но они заслужили своего шанса долгой дорогой до КХЛ. Терпели, учились и менялись. Эти тренеры не боялись разной работой. Наставники «Торпедо» и «Нефтехимика» — не белоручки. А если они удержат свои команды в верхней части таблицы, то в нашей лиге может установиться новая мода. Не на дорогих тренеров из НХЛ, а на неограненные алмазы из ВХЛ, которые всегда были рядом, но их не замечали. Теперь новых героев пора подсвечивать всеми возможными софитами.