Вместо иностранцев сенсации в КХЛ творят тренеры из второй российской лиги. Когда-то там Разин дрался по пояс голый

Позади первый месяц в регулярном чемпионате КХЛ. Лидирует в нем действующий чемпион — «Локомотив». Финалисты из Челябинска пережили провальный старт и претендуют на первое место в конференции. Мощно выглядит «Авангард». Собранный на коленке «Шанхай» идет в топ-8 не только Запада, но и всей лиги. Однако главные сенсации — «Торпедо» и «Нефтехимик».
Команды из Нижнего Новгорода и Нижнекамска синхронно занимают вторые позиции на Западе и Востоке. И этом притом, что «Торпедо» почти все эксперты ставили на девятое место в конференции, оставляя тем самым без плей-офф. «Нефтехимик» и вовсе многие видели на последнем или предпоследнем месте в конференции. Настолько слабой казалась селекция, проводимая по остаточному принципу.
Но даже больше, чем состав «Торпедо» и «Нефтехимика» смущало то, что возглавили их в межсезонье тренеры-ноунеймы. По крайней мере, таковыми они представлялись для широкой общественности. У Алексея Исакова за плечами не было ни одного сезона в КХЛ, даже в качестве помощника. А ведь он приходил после Игоря Ларионова, именуемого Профессором. Игорь Гришин, до этого лишь эпизодически появлявшийся на лавке «Спартака», пришел на смену долго работавшему в Нижнекамске Олегу Леонтьеву.
Сомнения по Гришину во многом были связаны со стилем игры. Он в бытность его работы и. о. главного тренера «Спартака» был слишком романтичным. Много передач, игра в атаку, кружевные комбинации. Такая манера игры, а также интересные тренировки, привлекли самих игроков, но вскоре «конфетно-букетный период» закончился, «Спартак» повалился вниз, а Гришин вернулся в ВХЛ, где и работал до этого. Красно-белые в плей-офф тогда не вышли.
Полноценный дебют Гришина в КХЛ получается невероятно успешным. А во многом это удается за счет того, что тренер, кажется, кое-что переосмыслил. Нижнекамцы играют зрелищно, но без таких перекосов, как гришинский «Спартак». Его нынешняя команда быстрая, нацеленная на ворота и вполне организованная. Видимо, за два года в ВХЛ 59-летний специалист нащупал тот самый баланс. Неслучайно же в 2023-м его признавали тренером года во второй по силе российской лиге.
Гибкость и опыт, приобретенный в низших лигах — это и при Исакова. Он принял «Торпедо» после Ларионова, который явно перебарщивал с мелким пасом и неприятием вбросов, откатов и других антонимов атакующего хоккея. При этом Профессору далеко не всегда удавалось реализовывать свои идеи. Как результат — нижегородцев с их «правильным» выходом из зоны тормозили на своей синей линии. Исаков сохранил высокую культуру паса, но сделал «Торпедо» куда более динамичной и вертикальной командой.
Прямо сейчас в КХЛ установилась мода на канадских тренеров. Произошло это неслучайно. Первый иностранный чемпион в истории лиги — Майк Кинэн. Спустя несколько лет после успеха «Металлурга» с Железным Майком этот успех повторил Боба Хартли. С тех пор из лиги пропали финны, чехи и другие европейские тренеры. А прошлогодние перформансы Бена Гру и Ги Буше только подтвердили, что специалисты из Северной Америки у нас быстро приживаются и дают моментальный результат. Исаков и Гришин на этом фоне не исключение, а напротив — тренеры схожей формации.
Перед тем, как приехать в Челябинск и сходу выйти в финал Кубка Гагарина Гру тренировал 24 года. Столько же, сколько шел к дебюту в КХЛ Исаков. Они даже дебютировали в один год. Гришин начинал с детского хоккея, как и Андрей Разин. Работал нынешний главный тренер «Нефтехимика» и в МХЛ. В канадских юниорских лигах начинали Боб Хартли и Ги Буше. Следующей ступенью для обоих становилась АХЛ — аналог нашей ВХЛ, где Гришин и Исаков выигрывали по кубку.
До недавнего времени самым знаменитым тренером в КХЛ с вэхаэловским прошлым был Андрей Разин. Запомнился он не только тем, что довел нищую «Ижсталь» до финала, но и тем, что подрался с главным тренером ТХК Алексеем Ждахиным. Потасовка двух людей в костюмах и при галстуках закончилась для нынешнего наставника «Металлурга» рассеченной бровью, забрызганной кровью рубашкой и позированием с голым торсом. Также гордо, как тогда на лавку, он следом зашел в КХЛ.
Исаков и Гришин могут не выиграть Кубок Гагарина. Возможно, даже не смогут выйти в плей-офф. Но они заслужили своего шанса долгой дорогой до КХЛ. Терпели, учились и менялись. Эти тренеры не боялись разной работой. Наставники «Торпедо» и «Нефтехимика» — не белоручки. А если они удержат свои команды в верхней части таблицы, то в нашей лиге может установиться новая мода. Не на дорогих тренеров из НХЛ, а на неограненные алмазы из ВХЛ, которые всегда были рядом, но их не замечали. Теперь новых героев пора подсвечивать всеми возможными софитами.
Дмитрий Ерыкалов