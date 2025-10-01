Кузнецов — официально в «Металлурге»! Там Евгений будет получать на уровне игроков из ВХЛ

Ещё несколько дней назад «Чемпионат» первым из российских спортивных СМИ сообщил, что обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге». С тех пор представитель хоккеиста Шуми Бабаев успел выдать огромное количество цитат относительно продолжения им поисков вариантов в НХЛ для своего клиента, но сегодня всё тайное стало явным. 1 октября магнитогорский клуб объявил о заключении контракта с Кузнецовым до конца сезона-2025/2026.
«Евгений — игрок высочайшего класса, такие хоккеисты являются штучным экземпляром на рынке свободных агентов. Все мы знаем его сильные стороны: техника, катание, умение не только решить эпизод самому, но и создать момент для партнёров. Игрок такого калибра добавит вариативности нашей атаке. К тому же он выступает на позиции центрального нападающего, а в нынешних реалиях это амплуа — самое дефицитное. Упустить возможность усилить состав таким хоккеистом мы просто не могли.
Да, прошлый сезон у Евгения получился скомканным, но мы уже не раз общались и видим в нём запредельный настрой и желание доказать всем и себе самому, что он — игрок большого уровня и больших задач. Уверен, Андрей Владимирович знает, как грамотно вписать нападающего в состав, а также раскрыть и приумножить его талант. Сейчас тренеры будут смотреть на его функциональное состояние, а уже после определят дату дебюта за “Металлург”. От себя же могу пожелать Евгению показать всем, на что он способен», — прокомментировал сделку спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.
По нашей информации, базовая зарплата 33-летнего форварда в Магнитогорске составит всего 10 млн рублей. Фактически российский форвард будет получать на уровне тех игроков, которые только начинают делать первые шаги в КХЛ. Обычно такие суммы прописываются в контрактах тех хоккеистов, которые только-только выбрались из ВХЛ. Например, именно такая сумма фигурирует в контракте Романа Канцерова, который сейчас является одним из главных лидеров «Металлурга», однако на момент заключения этого соглашения в декабре 2023 года в его активе не было и 10 очков за карьеру в КХЛ.
По условиям своего соглашения основную сумму Кузнецов сможет заработать в виде бонусной части. «Матч ТВ» сообщил, что в контракте Евгения прописан бонус в 100 млн рублей за попадание в топ-3 бомбардиров регулярного чемпионата. Однако тут есть нюанс. С момента начала сезона прошёл уже месяц, за который лидеры бомбардирского зачёта смогли создать довольно серьёзный задел. Есть серьёзные сомнения, что текущее состояние позволит Жене ликвидировать это отставание.
Зачем такой контракт нужен Кузнецову? Тут всё просто. И я бы не стал увязывать это соглашение с попыткой внаглую обойти потолок зарплат. Всё дело в том, что первый сезон в КХЛ после возвращения хоккеиста в Россию оставил от игры Кузнецова крайне неоднозначное впечатление. Порой Евгений действительно создавал на льду ту самую магию, которой все любители хоккея восхищались в те времена, когда Кузя зажигал за «Кэпиталз» и различные национальные команды России. В конечном счёте в регулярке он выбил 37 (12+25) очков в 39 матчах, что было близко к гроссмейстерскому графику: очко за игру.
Вот только постоянные травмы не позволили хоккеисту провести ровный сезон, а в провальном для СКА плей-офф Евгений и вовсе ничем не помог своей команде, практически растворившись в серии первого раунда с московским «Динамо». В шести встречах он набрал всего 3 (1+2) очка. Ключевой проблемой стала неспособность Кузнецова определить результат. Он даже близко не был тем препятствием для обороны московского «Динамо», какой впоследствии предстал тот же Максим Шабанов в серии третьего раунда.
Можно было констатировать, что в прошлом сезоне мы так и не увидели того Кузнецова, которого знали раньше. Поэтому всерьёз рассуждать о потенциальном возвращении хоккеиста в НХЛ в межсезонье было крайне странно. К Евгению не было огромного интереса на рынке свободных агентов в России. Откуда ж ему взяться в Северной Америке? Как результат — за неделю до старта регулярного чемпионата НХЛ ни один из североамериканских клубов так и не сделал игроку конкретного предложения, поэтому вариант с «Металлургом» подвернулся для него как нельзя вовремя.
Зачем это «Металлургу»? Уральский клуб сейчас располагается на первом месте в Восточной конференции, одержав семь побед в 10 встречах. С одной стороны, у команды Андрея Разина вроде бы всё неплохо. С другой — именно центральная ось магнитогорского коллектива не внушает большого доверия. Вот так линейка центров команды выглядела в последнем матче: Канцеров — Козлов — Барак — Джонсон. При этом тот же Барак не пользуется большим кредитом доверия со стороны главного тренера и уже успел провести несколько встреч на трибунах, а Козлов всё-таки не является центром второго звена для топ-клуба. Руслан Исхаков также пока не может реализовать свой потенциал в команде Разина.
Поэтому «Металлург», в принципе, ничем не рискует в сложившейся ситуации. Если Кузнецов сможет снова творить магию на льду, это будет означать, что Евгений Бирюков за 10 млн рублей совершил топ-трансфер. Если же Кузнецов провалится, клуб на этой неудаче не потеряет денег. В свою очередь, нам будет безумно интересно посмотреть за тем, как 33-летний форвард сумеет сработаться с известным своим нравом Разиным. Российский тренер не привык миндальничать с авторитетными хоккеистами, поэтому Кузнецову придётся принять правила игры в «Металлурге», чтобы проявить себя в уральском клубе. А это необходимо ему, возможно, даже больше, чем самой команде.