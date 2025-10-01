Кузнецов — официально в «Металлурге»! Там Евгений будет получать на уровне игроков из ВХЛ

«Евгений — игрок высочайшего класса, такие хоккеисты являются штучным экземпляром на рынке свободных агентов. Все мы знаем его сильные стороны: техника, катание, умение не только решить эпизод самому, но и создать момент для партнёров. Игрок такого калибра добавит вариативности нашей атаке. К тому же он выступает на позиции центрального нападающего, а в нынешних реалиях это амплуа — самое дефицитное. Упустить возможность усилить состав таким хоккеистом мы просто не могли.



​​​​​​​Да, прошлый сезон у Евгения получился скомканным, но мы уже не раз общались и видим в нём запредельный настрой и желание доказать всем и себе самому, что он — игрок большого уровня и больших задач. Уверен, Андрей Владимирович знает, как грамотно вписать нападающего в состав, а также раскрыть и приумножить его талант. Сейчас тренеры будут смотреть на его функциональное состояние, а уже после определят дату дебюта за “Металлург”. От себя же могу пожелать Евгению показать всем, на что он способен», — прокомментировал сделку спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.