Хабаровский «Амур» уступил в третьем периоде в Екатеринбурге

В матче Фонбет Чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» проиграл «Автомобилисту» из Екатеринбурга.

Источник: AmurMedia

Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев отличились Данил Романцев, Егор Черников и Степан Хрипунов. За «Амур» гол забил Игнат Коротких, сообщает ИА AmurMedia.

В начале матча была организована торжественная церемония по чествованию олимпийского чемпиона, двукратного обладателя Кубка Стэнли Павла Дацюка. В честь хоккеиста под своды «УГМК‑Арены» подняли именной стяг.

На старте поединка хоккеисты «Амура» вышли вперёд. Матвей Заседа выкатился из-за ворот, но бросить самому с неудобной руки ему не удалось, однако Игнат Коротких быстро сориентировался в эпизоде и переправил шайбу в ворота над ловушкой Владимира Галкина. Отыграться екатеринбуржцам удалось незадолго до окончания первого периода. Секрет успеха оказался прост: выигранное вбрасывание в чужой зоне, дальний наброс Дмитрия Юдина и удачное подставление клюшки Данилом Романцевым.

Второй период прошёл без заброшенных шайб. А в третьей двадцатиминутке гостям удалось повести в счёте. В середине периода Егор Черников убежал к воротам «тигров» и переиграл вратаря.

Следом в контратаку убежал Степан Хрипунов, который воспользовался ошибкой «Амура» на чужой синей линии, быстро убежал 1 на 1 с вратарём и реализовал свой выход голом в ворота Дорожко. До конца периода счёт больше не изменился, сообщает пресс-служба ХК «Автомобилист».

«Автомобилист» набрал 13 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Амур» (8 очков) располагается на восьмой строчке.

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин:

— Прежде всего, поздравляю Павла Дацюка с таким знаменательным событием — сегодня под своды арены поднят его стяг. В этот день мы не имели права проигрывать. Павел — великий игрок, очень много сделал не только российского хоккея, но и для хоккея Екатеринбурга. Что касается игры, в первом периоде достаточно быстро принимали решения, двигали шайбу — это основной момент. Очень быстрая команда «Амур». Сегодня была такая вязкая игра, много единоборств, набросов по воротам. Довольно много было этих стыков. Здорово, что победили в концовке. Считаю, что игра шла до гола. И в третьем периоде мы забили этот гол и правильно сыграли в дальнейшем. Конечно же, хотел бы отметить всю команду, что после первого периода немножко всколыхнулись и начали играть в свой хоккей. Но много было ошибок, наверное, на эмоциях, много невынужденных потерь в средней зоне. Больше это не понравилась. А так, хорошие голы забили, и Вовка в концовке нас выручил, бригады меньшинства сегодня сработали. Основное, наверное, что повлияло на исход — это ловля шайбы на себя и плюс правильные действия парней. Мы очень рады победе над сильным соперником, и предупреждали ребят, что «Амур» — такая неуступчивая и довольно-таки быстрая команда.

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк:

— Хороший получился матч, обоюдоострая игра. Были у нас очень хорошие моменты — не забили, а соперник забил, поздравляю «Автомобилист» с победой. Но у меня претензий нет к своим игрокам — старались, играли в полную силу, была заряженность, был настрой. Проиграли, но это игра.

Автомобилист
3:1
1:1, 0:0, 2:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
1.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 7684 зрителя
Главные тренеры
Николай Заварухин
Александр Гальченюк
Вратари
Владимир Галкин
Максим Дорожко
(00:00-58:45)
1-й период
01:21
Игнат Коротких
(Матвей Заседа, Кэмерон Ли)
17:41
Данил Романцев
(Дмитрий Юдин, Степан Хрипунов)
2-й период
27:07
Кэмерон Ли
3-й период
44:28
Даниил Малоросиянов
49:07
Егор Черников
(Даниил Малоросиянов, Роман Горбунов)
52:45
Степан Хрипунов
54:24
Кирилл Воробьев
Статистика
Автомобилист
Амур
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит