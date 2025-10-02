Хабаровский «Амур» уступил в третьем периоде в Екатеринбурге

Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев отличились Данил Романцев, Егор Черников и Степан Хрипунов. За «Амур» гол забил Игнат Коротких, сообщает ИА AmurMedia.
В начале матча была организована торжественная церемония по чествованию олимпийского чемпиона, двукратного обладателя Кубка Стэнли Павла Дацюка. В честь хоккеиста под своды «УГМК‑Арены» подняли именной стяг.
На старте поединка хоккеисты «Амура» вышли вперёд. Матвей Заседа выкатился из-за ворот, но бросить самому с неудобной руки ему не удалось, однако Игнат Коротких быстро сориентировался в эпизоде и переправил шайбу в ворота над ловушкой Владимира Галкина. Отыграться екатеринбуржцам удалось незадолго до окончания первого периода. Секрет успеха оказался прост: выигранное вбрасывание в чужой зоне, дальний наброс Дмитрия Юдина и удачное подставление клюшки Данилом Романцевым.
Второй период прошёл без заброшенных шайб. А в третьей двадцатиминутке гостям удалось повести в счёте. В середине периода Егор Черников убежал к воротам «тигров» и переиграл вратаря.
Следом в контратаку убежал Степан Хрипунов, который воспользовался ошибкой «Амура» на чужой синей линии, быстро убежал 1 на 1 с вратарём и реализовал свой выход голом в ворота Дорожко. До конца периода счёт больше не изменился, сообщает пресс-служба ХК «Автомобилист».
«Автомобилист» набрал 13 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Амур» (8 очков) располагается на восьмой строчке.
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин:
— Прежде всего, поздравляю Павла Дацюка с таким знаменательным событием — сегодня под своды арены поднят его стяг. В этот день мы не имели права проигрывать. Павел — великий игрок, очень много сделал не только российского хоккея, но и для хоккея Екатеринбурга. Что касается игры, в первом периоде достаточно быстро принимали решения, двигали шайбу — это основной момент. Очень быстрая команда «Амур». Сегодня была такая вязкая игра, много единоборств, набросов по воротам. Довольно много было этих стыков. Здорово, что победили в концовке. Считаю, что игра шла до гола. И в третьем периоде мы забили этот гол и правильно сыграли в дальнейшем. Конечно же, хотел бы отметить всю команду, что после первого периода немножко всколыхнулись и начали играть в свой хоккей. Но много было ошибок, наверное, на эмоциях, много невынужденных потерь в средней зоне. Больше это не понравилась. А так, хорошие голы забили, и Вовка в концовке нас выручил, бригады меньшинства сегодня сработали. Основное, наверное, что повлияло на исход — это ловля шайбы на себя и плюс правильные действия парней. Мы очень рады победе над сильным соперником, и предупреждали ребят, что «Амур» — такая неуступчивая и довольно-таки быстрая команда.
Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк:
— Хороший получился матч, обоюдоострая игра. Были у нас очень хорошие моменты — не забили, а соперник забил, поздравляю «Автомобилист» с победой. Но у меня претензий нет к своим игрокам — старались, играли в полную силу, была заряженность, был настрой. Проиграли, но это игра.
Николай Заварухин
Александр Гальченюк
Владимир Галкин
Максим Дорожко
(00:00-58:45)
01:21
Игнат Коротких
(Матвей Заседа, Кэмерон Ли)
17:41
Данил Романцев
(Дмитрий Юдин, Степан Хрипунов)
27:07
Кэмерон Ли
44:28
Даниил Малоросиянов
49:07
Егор Черников
(Даниил Малоросиянов, Роман Горбунов)
52:45
Степан Хрипунов
54:24
Кирилл Воробьев
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит