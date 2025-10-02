Хабаровский «Амур» уступил в третьем периоде в Екатеринбурге

— Прежде всего, поздравляю Павла Дацюка с таким знаменательным событием — сегодня под своды арены поднят его стяг. В этот день мы не имели права проигрывать. Павел — великий игрок, очень много сделал не только российского хоккея, но и для хоккея Екатеринбурга. Что касается игры, в первом периоде достаточно быстро принимали решения, двигали шайбу — это основной момент. Очень быстрая команда «Амур». Сегодня была такая вязкая игра, много единоборств, набросов по воротам. Довольно много было этих стыков. Здорово, что победили в концовке. Считаю, что игра шла до гола. И в третьем периоде мы забили этот гол и правильно сыграли в дальнейшем. Конечно же, хотел бы отметить всю команду, что после первого периода немножко всколыхнулись и начали играть в свой хоккей. Но много было ошибок, наверное, на эмоциях, много невынужденных потерь в средней зоне. Больше это не понравилась. А так, хорошие голы забили, и Вовка в концовке нас выручил, бригады меньшинства сегодня сработали. Основное, наверное, что повлияло на исход — это ловля шайбы на себя и плюс правильные действия парней. Мы очень рады победе над сильным соперником, и предупреждали ребят, что «Амур» — такая неуступчивая и довольно-таки быстрая команда.