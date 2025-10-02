Ричмонд
Кузнецов не примет участия в выездной серии «Металлурга» в чемпионате КХЛ

Кузнецов пропустит выездную серию «Металлурга» в КХЛ после подписания контракта.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, подписавший контракт с магнитогорским «Металлургом», не полетел на выездную серию команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается в Telegram-канале клуба.

В среду 33-летний форвард, в апреле расторгнувший соглашение с петербургским СКА по взаимному согласию сторон, подписал контракт с магнитогорской командой до конца текущего сезона.

В ходе выездной серии «Металлург» встретится с московскими ЦСКА (3 октября) и «Спартаком» (5 октября), а также с нижегородским «Торпедо» (7 октября).

До перехода в СКА Кузнецов выступал в КХЛ за челябинский «Трактор» с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в НХЛ, став игроком «Вашингтона». В марте 2024 года «Кэпиталз» обменяли россиянина в «Каролину Харрикейнз». Всего на его счету 743 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 575 набранных очков (173 шайбы + 402 передачи), а также 97 игр и 73 (33+40) очка в плей-офф. Форвард выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» в 2018 году, также он завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.