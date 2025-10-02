Кузнецов не примет участия в выездной серии «Металлурга» в чемпионате КХЛ

До перехода в СКА Кузнецов выступал в КХЛ за челябинский «Трактор» с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в НХЛ, став игроком «Вашингтона». В марте 2024 года «Кэпиталз» обменяли россиянина в «Каролину Харрикейнз». Всего на его счету 743 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 575 набранных очков (173 шайбы + 402 передачи), а также 97 игр и 73 (33+40) очка в плей-офф. Форвард выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» в 2018 году, также он завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.