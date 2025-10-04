Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
4
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2

СКА может уволить Ларионова в случае поражений от «Локомотива» и «Автомобилиста»

Как стало известно «СЭ», Игорь Ларионов может покинуть пост главного тренера СКА в случае поражений в двух предстоящих матчах.

Источник: Спорт-Экспресс

6 октября армейцы сыграют в Ярославле с «Локомотивом», 8 — в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

СКА проиграл три последних матча, команда идет на седьмом месте в Западной конференции с 12 очками в 11 матчах.

Хоккей. КХЛ
06.10
Локомотив
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.38
П2
3.94