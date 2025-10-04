Хоккеист «Трактора» Ливо сравнил российских и канадских болельщиков

МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поддержку болельщиков на хоккейных матчах в России и Канаде по атмосфере можно назвать одинаковой. Такое мнение ТАСС высказал нападающий «Трактора», лучший снайпер и бомбардир регулярного сезона-2025/26 Фонбет — Континентальной хоккейной лиги, самый ценный хоккеист того сезона Джошуа Ливо.
В минувшем сезоне Ливо выступал за «Салават Юлаев».
«Я счастлив быть частью этих двух городов с фантастическими болельщиками. Счастлив играть за “Трактор” сейчас, — сказал Ливо. — В Канаде у всех команд прекрасные болельщики. Я думаю, их всех можно сравнить с российскими болельщиками. Они тут по-хорошему сумасшедшие».
Главным тренером «Трактора» является соотечественник Ливо Бенуа Гру, который в прошлом сезоне выводил команду в финал Кубка Гагарина. «Он вышел в финальную серию в первый год. Планка задана, я счастлив играть под его руководством. Мы хотим тот же результат, а лучше — победу в кубке», — отметил Ливо.