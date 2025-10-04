«Шанхай Дрэгонс» нанес «Трактору» третье поражение подряд в КХЛ

«Шанхай Дрэгонс» занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 14 очков в 10 матчах. «Трактор» продлил серию поражений до трех игр. Челябинская команда располагается на пятой строчке Восточной конференции. В активе клуба 14 очков в 12 матчах.