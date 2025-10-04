«Шанхай Дрэгонс» нанес «Трактору» третье поражение подряд в КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. Китайский «Шанхай Дрэгонс» со счетом 5:4 в овертайме обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Заброшенными шайбами в составе «Шанхай Дрэгонс» отметились Остин Вагнер (9-я минута и 35), Борна Рендулич (25), Райан Спунер (55) и Ник Меркли (61). У «Трактора» отличились Григорий Дронов (31), Андрей Никонов (35), Пьеррик Дюбе (54) и Михаил Григоренко (59).
«Шанхай Дрэгонс» занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 14 очков в 10 матчах. «Трактор» продлил серию поражений до трех игр. Челябинская команда располагается на пятой строчке Восточной конференции. В активе клуба 14 очков в 12 матчах.
Следующую игру «Трактор» на выезде проведет с минским «Динамо» 6 октября, «Шанхай Дрэгонс» 7 октября в гостях сыграет с московским «Спартаком».
В другом матче субботы екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 5:2 обыграл нижнекамский «Нефтехимик».
Жерар Галлан
Бенуа Гру
Патрик Рибар
Крис Дригер
08:26
Остин Вагнер
(Райан Спунер, Никита Попугаев)
22:14
Александр Кадейкин
24:19
Борна Рендулич
(Райан Спунер, Адам Кленденинг)
25:31
Макс Эллис
30:32
Григорий Дронов
(Михаил Григоренко, Василий Глотов)
34:15
Андрей Никонов
(Егор Коршков)
34:42
Остин Вагнер
(Никита Попугаев, Джейк Бишофф)
37:58
Сергей Телегин
39:57
Александр Кадейкин
44:30
Джозеф Душак
44:30
Пьеррик Дюбе
53:27
Пьеррик Дюбе
(Джош Ливо, Сергей Телегин)
54:59
Райан Спунер
(Никита Попугаев, Остин Вагнер)
58:56
Михаил Григоренко
(Пьеррик Дюбе, Григорий Дронов)
60:54
Ник Меркли
(Джозеф Душак, Гейдж Куинни)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит