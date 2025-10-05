«Ак Барс» обыграл «Амур» второй раз за неделю

В составе «барсов» голами отметились Дмитрий Яшкин, Григорий Денисенко и Кирилл Семенов. У дальневосточной команды шайбу забросили Олег Ли. Казанцы обыграли «Амур» второй раз за неделю — два дня назад они были сильнее с разницей в четыре шайбы (5:1).