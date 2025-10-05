Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Лада
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
1
:
Барыс
0
П1
X
П2

«Ак Барс» обыграл «Амур» второй раз за неделю

Хоккеисты «Ак Барса» нанесли поражение «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в воскресенье в Казани, завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Анвара Гатиятулина.

Источник: Илья Смирнов, photo.khl.ru

В составе «барсов» голами отметились Дмитрий Яшкин, Григорий Денисенко и Кирилл Семенов. У дальневосточной команды шайбу забросили Олег Ли. Казанцы обыграли «Амур» второй раз за неделю — два дня назад они были сильнее с разницей в четыре шайбы (5:1).

7 октября «Ак Барс» примет «Барыс», а «Амур» на выезде сыграет с «Нефтехимиком».

Ак Барс
3:1
2:0, 1:0, 0:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
5.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 7826 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Александр Гальченюк
Вратари
Михаил Бердин
Максим Дорожко
(00:00-59:06)
1-й период
00:00
0
10:52
Дмитрий Яшкин
(Владимир Алистров, Никита Лямкин)
14:03
Игнат Коротких
18:12
Григорий Денисенко
18:40
Дмитрий Кателевский
2-й период
20:14
Брэндон Биро
27:52
Алекс Бродхерст
30:17
Иван Мищенко
34:56
Игнат Коротких
35:45
Григорий Денисенко
(Митчелл Миллер, Александр Хмелевский)
3-й период
48:57
Олег Ли
Статистика
Ак Барс
Амур
Штрафное время
6
10
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит