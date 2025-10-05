«Ак Барс» обыграл «Амур» второй раз за неделю

В составе «барсов» голами отметились Дмитрий Яшкин, Григорий Денисенко и Кирилл Семенов. У дальневосточной команды шайбу забросили Олег Ли. Казанцы обыграли «Амур» второй раз за неделю — два дня назад они были сильнее с разницей в четыре шайбы (5:1).
7 октября «Ак Барс» примет «Барыс», а «Амур» на выезде сыграет с «Нефтехимиком».
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
5.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 7826 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Александр Гальченюк
Вратари
Михаил Бердин
Максим Дорожко
(00:00-59:06)
1-й период
00:00
0
10:52
Дмитрий Яшкин
(Владимир Алистров, Никита Лямкин)
14:03
Игнат Коротких
18:12
Григорий Денисенко
18:40
Дмитрий Кателевский
2-й период
20:14
Брэндон Биро
27:52
Алекс Бродхерст
30:17
Иван Мищенко
34:56
Игнат Коротких
35:45
Григорий Денисенко
(Митчелл Миллер, Александр Хмелевский)
3-й период
48:57
Олег Ли
Статистика
Ак Барс
Амур
Штрафное время
6
10
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
