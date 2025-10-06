Ричмонд
Хабаровский «Амур» повторно уступил «Ак Барсу»

В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ хабаровский «Амур’проиграл казанскому “Ак Барсу” со счетом 3:1, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: AmurMedia

Ранее 3 октября «Ак Барс» обыграл «Амур» со счётом 5:1.

«Ак Барс» вышел вперёд в середине первого периода — Владимир Алистров вошёл в зону гостей, однако его бросок заблокировали защитники «Амура». Вторым темпом по летящей шайбе красиво ударил Дмитрий Яшкин. На 36-й минуте «барсы» реализовали большинство: Митчелл Миллер сделал перевод в левый круг вбрасывания, а Григорий Денисенко с точки бросил в ближнюю девятку, 2:0.

В третьем периоде Олег Ли отквитал одну шайбу. Точку в матче поставил Кирилл Семёнов, поразивший пустые ворота, сообщает пресс-служба ХК «Ак Барс».

Главный тренер ХК «Амур» Александр Гальченюк:

— Была хорошая игра, соперник заслуженно победил. Определяющим моментом было то, что мы не забили в формате «5 на 3». Не использовали хорошее преимущество.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин:

— После хорошего прошлого матча важно было сыграть с предельной концентрацией, и нам это удалось, нужно прибавлять в этом направлении. Спасибо болельщикам за поддержку.

Ак Барс
3:1
1:0, 1:0, 1:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
5.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 7826 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Александр Гальченюк
Вратари
Михаил Бердин
Максим Дорожко
(00:00-59:06)
Максим Дорожко
(c 59:17)
1-й период
10:52
Дмитрий Яшкин
(Владимир Алистров, Никита Лямкин)
14:03
Игнат Коротких
14:03
Игнат Коротких
18:12
Командный штраф
18:40
Дмитрий Кателевский
2-й период
20:14
Командный штраф
27:52
Алекс Бродхерст
30:17
Иван Мищенко
34:56
Игнат Коротких
35:45
Григорий Денисенко
(Митчелл Миллер, Александр Хмелевский)
3-й период
48:57
Олег Ли
59:17
Кирилл Семенов
(Владимир Алистров, Илья Карпухин)
Статистика
Ак Барс
Амур
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит