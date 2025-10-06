Шипачев первым достиг отметки в 900 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ

Шипачеву 38 лет, он перешел в минское «Динамо» летом 2024 года. Хоккеист является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории КХЛ, также ему принадлежит рекорд по числу проведенных игр с учетом плей-офф (1 072).