Шипачев первым достиг отметки в 900 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Российский нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев первым в истории провел 900 матчей в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Данная отметка покорилась форварду в домашней игре против челябинского «Трактора».
Шипачеву 38 лет, он перешел в минское «Динамо» летом 2024 года. Хоккеист является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории КХЛ, также ему принадлежит рекорд по числу проведенных игр с учетом плей-офф (1 072).
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
6.10.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Бенуа Гру
Вратари
Закари Фукале
Крис Дригер
(00:00-57:29)
1-й период
01:06
Даниил Сотишвили
(Сергей Кузнецов, Андрей Стась)
05:41
Вадим Шипачев
06:25
Пьеррик Дюбе
(Джордан Гросс, Семен Дер-Аргучинцев)
06:25
Сэм Энас
14:33
Вадим Шипачев
19:08
Андрей Светлаков
2-й период
21:22
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Ксавье Уэлле)
22:48
Брэйди Лайл
27:04
Майкл Дэл Колл
(Илья Усов)
28:02
Сергей Телегин
29:41
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Николас Мелош)
39:49
Кристиан Хенкель
3-й период
56:52
Джордан Гросс
Статистика
Динамо Мн
Трактор
Штрафное время
10
6
Игра в большинстве
3
5
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит