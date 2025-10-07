В «Металлурге» сообщили, когда Кузнецов может дебютировать за команду в КХЛ

Он отметил, что наличие Кузнецова в составе важно с учетом большого количества молодых игроков в команде. «Это человек, у которого огромный опыт, и он должен, да ему и надо быть примером на льду и вне льда, что очень важно. У нас в команде очень много молодых ребят, которые должны смотреть, учиться. Мы все знаем, какой Евгений хоккеист, что он умеет. Можно сказать, что это игрок без слабых мест. Самое главное, чтобы сейчас он набрал форму и в полных кондициях подошел к играм», — отметил спортивный директор.