«Спартак» прервал серию «Шанхай Дрэгонс» из трех побед в КХЛ

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Московский клуб «Спартак» одержал победу над китайским «Шанхай Дрэгонс» со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Коростелев (9-я минута), Натан Тодд (26) и Михаил Мальцев (39). В перерыве после первого периода вратарь «Шанхай Дрэгонс» Патрик Рыбар был заменен на Андрея Кареева.
Ранее «Спартак» в этом сезоне уступил «Шанхай Дрэгонс» (1:3). Красно-белые одержали первую сухую победу в сезоне.
«Спартак» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В активе команды 15 очков. «Шанхай Дрэгонс» прервал серию из трех побед в КХЛ. Китайский клуб занимает 5-е место на Западе, набрав 14 очков.
В следующем матче «Шанхай Дрэгонс» примет минское «Динамо» 9 октября. «Спартак» дома сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» 10 октября.
Алексей Жамнов
Жерар Галлан
Дмитрий Николаев
Патрик Рибар
(00:00-20:00)
Андрей Кареев
(20:00-53:47)
Андрей Кареев
(c 56:02)
07:24
Остин Вагнер
08:40
Никита Коростелев
(Даниил Орлов, Павел Порядин)
13:47
Сергей Лукьянцев
25:31
Нэйтан Тодд
(Адам Ружичка)
26:32
Егор Зайцев
26:32
Гейдж Куинни
29:19
Командный штраф
36:46
Джейк Бишофф
38:40
Михаил Мальцев
(Адам Ружичка, Нэйтан Тодд)
43:41
Нэйт Сукезе
53:47
Адам Ружичка
59:32
Борна Рендулич
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит