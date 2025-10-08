Хабаровский «Амур» прервал серию поражений, победив на выезде «Нефтехимик»

По сравнению с предыдущей встречей против «Ак Барса» (1:3) Александр Гальченюк перетряхнул все тройки нападения. Место в составе получили форварды Артём Шварёв и Сергей Дубакин, в воротах впервые в текущем сезоне сыграл Дамир Шаймарданов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на www.khl.ru.
Начало игры осталось за «Нефтехимиком»: уже на второй минуте хозяева довели шайбу на пятак, и Владиславу Барулину удалось послать её в цель из большого скопления хоккеистов — 1:0. Нападающий не только записал в актив третий гол в этом сезоне, но и «передал привет» своей бывшей команде — четыре предыдущих сезона он провёл на Дальнем Востоке. В дальнейшем соперники действовали на равных, а хабаровчане периодически завладевали инициативой, учитывая «минусовой» счёт. Хороший момент был у Ярослава Лихачёва — после передачи Шварёва за спину он без помех атаковал из правого круга вбрасывания, однако Долганов успел выбрать правильную позицию и глубину в воротах, чтобы нейтрализовать угрозу. Активность «тигров» привела к заработанному большинству на последней минуте первого периода, однако реализовать его не удалось, хотя неплохими бросками отметились Иван Мищенко и Ярослав Дыбленко.
После перерыва преимущество «Амура» стало более явным — и команде Гальченюка удалось переломить ход встречи. С разницей ровно в одну минуту в нижнекамских воротах побывало две шайбы. Сначала Матвей Заседа на пятаке качественно подправил после наброса Виктора Балдаева от синей, а затем Лихачёв воспользовался ошибкой соперников на красной линии в средней зоне, «пробил» шайбу вперёд и убежал с ней «один в ноль», поразив правый верхний угол — 1:2. Для Ярослава этот гол стал первым после возвращения в «Амур».
В третьем периоде нижнекамцы заработали четвёртое подряд большинство, но парадоксально, что больше моментов отличиться было у хабаровчан, оставшихся вчетвером. Чем ближе на табло цифры шли к отметке «60:00» — тем больше «Нефтехимик» наращивал давление на ворота соперников, однако даже замена вратаря на шестого полевого почти за полторы минуты до окончания матча не спасла хозяев.
Команда Игоря Гришина потерпела третье поражение подряд, в то время как «Амур» избежал четвёртой неудачи кряду и сократил отставание от зоны плей-офф в Восточной конференции до двух баллов.
Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк:
— До этого мы проиграли три матча, было очень много больных ребят в команде. Но терпели, сражались. Сейчас все выздоровели, дали хороший бой «Нефтехимику». Хорошая и обоюдоострая игра, две команды нуждались в победе, нам повезло больше. Где брать силы на четвёртом матче выезда? Могу сказать, что это первостепенная задача для нас, чтобы были хорошие кондиции — физические и психологические. Это часть нашей работы, мы все вместе обсуждаем ежедневный план — во сколько раскатка, во сколько тренировка.
Главный тренер «Нефтехимик» Игорь Гришин:
— Плохо начали матч, несмотря на быстрый гол. Вообще не люблю эти быстрые голы — они в основном отрицательно действуют на команду. То, что мы быстро забили, на второй минуте, меня напрягло немного. Пытались на лавке всех привести в чувство, но, видимо, из-за этого гола какая-то расхлябанность появилась. Противник переиграл нас в первом периоде, они были быстрее, агрессивнее и активнее. Во втором периоде они воспользовались нашими ошибками, забили. Где-то с конца второго периода мы, может быть, стали немного агрессивнее и активнее, начали создавать моменты. Третий период, естественно, противник играл по счёту. Мы создавали моменты, но не смогли их реализовать. Наверное, это следствие того, с каким настроем в принципе вышли на матч. Фортуна тоже видит, кто с каким настроем выходит…
Игорь Гришин
Александр Гальченюк
Филипп Долганов
(00:00-58:40)
Дамир Шаймарданов
01:53
Владислав Барулин
(Дамир Жафяров, Жан-Себастьян Ди)
19:35
Булат Шафигуллин
24:18
Виктор Балдаев
32:13
Матвей Заседа
(Виктор Балдаев, Кирилл Слепец)
33:13
Ярослав Лихачев
34:13
Ярослав Дыбленко
38:51
Алексей Соловьев
41:28
Ярослав Дыбленко
46:10
Артем Сериков
46:10
Матвей Надворный
46:10
Ярослав Дыбленко
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит