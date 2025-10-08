Хабаровский «Амур» прервал серию поражений, победив на выезде «Нефтехимик»

— Плохо начали матч, несмотря на быстрый гол. Вообще не люблю эти быстрые голы — они в основном отрицательно действуют на команду. То, что мы быстро забили, на второй минуте, меня напрягло немного. Пытались на лавке всех привести в чувство, но, видимо, из-за этого гола какая-то расхлябанность появилась. Противник переиграл нас в первом периоде, они были быстрее, агрессивнее и активнее. Во втором периоде они воспользовались нашими ошибками, забили. Где-то с конца второго периода мы, может быть, стали немного агрессивнее и активнее, начали создавать моменты. Третий период, естественно, противник играл по счёту. Мы создавали моменты, но не смогли их реализовать. Наверное, это следствие того, с каким настроем в принципе вышли на матч. Фортуна тоже видит, кто с каким настроем выходит…